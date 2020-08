The Last of Us Part II est prêt à vous mettre à terre avec sa dernière MAJ

Vous pensez avoir fait le tour de The Last of Us Part II ? Vous avez exploré Seattle de fond en comble et pensez pouvoir ranger le jeu une fois le platiné obtenu ? Naughty Dog a une surprise pour vous. Le studio vient de détailler en trailer le contenu de la prochaine mise à jour. Intitulée Grounded (à terre), cette MAJ apportera une poignée de nouvelles fonctionnalités et des sacrés défis à accomplir (pour les plus téméraires d’entre vous).

Tout d’abord, la mise à jour (gratuit, on précise) ajoutera la difficulté Grounded, la plus haute. Ainsi, les ennemis seront encore plus redoutables et les munitions plus rares. Pire encore, le mode écoute et les éléments du HUD seront désactivés.

Attendez, ce n’est pas fini. Le mode Permadeath vous lance le défi ultime : parcourir The Last of Us Part II avec une seule et unique vie. On précise toutefois qu’il sera possible de paramétrer votre partie.

Ainsi, si faire le jeu en entier est trop intimidant dans ces conditions, vous pouvez choisir d’activer le mode Permadeath avec des points de contrôle par chapitre ou par acte. En d’autres termes, si vous mourez à la fin du premier jour, vous devrez seulement recommencer toute la journée.

Deux trophées seront ajoutés. Le premier sera de terminer le jeu en mode Grounded (bon courage), l’autre seulement de terminer le jeu avec le Permadeath (qu’importe la difficulté).

Côté fonctionnalités, la mise à jour Grounded de The Last of Us Part II ajoute de nombreuses options pour personnaliser sa partie comme le mode Bullet Time, Infinite Amo (munitions illimitées) ou encore Touch of Death (un coup et c’est la mort assuré). La liste est longue et on vous invite à la consulter sur le blog officiel du développeur (dans les sources de l’article). Derniers ajouts, des effets visuels du plus bel effet. Une chose est sûre, les amateurs du mode photo vont s’en donner à cœur joie.

La mise à jour Grounded sera déployée ce jeudi 13 août. Qui va relever ces défis ?