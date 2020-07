The Last of Us Part II – La fin du jeu aurait pu être totalement différente

Avant toute chose, on vous avertit que cet article divulguera le dernier acte de The Last of Us Part II, impossible de faire autrement. Donc si vous n’avez pas encore terminé le jeu et que vous souhaitez garder la surprise (vous avez bien raison), on vous conseille grandement de quitter ces lignes. Maintenant que l’avertissement est formulé, spoilons, mes braves.

Halley Gross et Neil Druckmann, respectivement scénariste et réalisateur du jeu, ont confié à la rédaction de GameInformer que la fin aurait dû être beaucoup plus sombre. On rappelle brièvement les faits finaux. Après maintes péripéties, Ellie est toujours décidée à retrouver Abby et à accomplir sa quête de vengeance.

Un seul remède peut guérir sa tourmente : la mort de la luciole. Après un duel haletant, l’héroïne décide d’épargner la luciole, et ainsi de briser l’éternel cycle de violence. Le cauchemar est terminé, ce désir ardent de vengeance s’évapore. L’humanité est plus grande, plus noble.

Et si la fin était différente ? Halley Gross déclare :

“Pour la dernière partie du jeu, nous avons imaginé plusieurs itérations, et l’idée était qu’Ellie tue Abby dans le dénouement final. Et puis, nous avons changé d’avis : Ellie laisserait partir Abby à la dernière seconde pour montrer que l’ancienne Ellie, celle empreinte d’humanité et guidée par Joel, existait toujours dans ce personnage qui s’est laissé submerger par son désir de vengeance.“

Eh oui, Ellie devait initialement tuer Abby et ainsi assouvir complètement sa quête de vengeance. On imagine la déception des joueurs qui ne supportent pas ce personnage (pourtant si riche). Mais finalement, les équipes ont changé de direction en insistant sur l’humanité d’Ellie, laissant la vie sauve à une survivante, tout comme elle.

On le rappelle, malgré la haine injustifiée qui déferle sur le jeu, The Last of Us Part II est avant tout un message de paix et qui nous conte, à sa façon, que l’humanité est toujours plus noble que la violence et nos pulsions de bas étage.