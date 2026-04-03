Test Subliminal – Aussitôt joué, aussitôt oublié

Après plusieurs années de report, Subliminal est enfin sorti, mettant fin à l’attente d’une petite communauté de joueurs. Inspiré par les univers de type liminal spaces et les environnements des backrooms, le jeu a principalement impressionné par ses graphismes et son ambiance, qui correspondent parfaitement à cet étrange courant esthétique.

Subliminal est un jeu d’horreur psychologique. Chaque espace traversé est le fragment d’un souvenir. Les sous-sols, les parcs aquatiques, les aires de jeux… Rien n’est tout à fait normal : les toboggans mènent à des endroits improbables, les écrans de TV transportent d’un souvenir à l’autre, et les portes ramènent à la pièce de départ. Chaque lieu raconte une partie de l’histoire. Et si tout cela s’avère plutôt alléchant au début, la déception va vite s’imposer comme un fil conducteur.

(Test de Subliminal réalisé sur PC via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Dès les premières minutes, le jeu est époustouflant, que ce soit par ses graphismes ou ses bruitages, l’immersion est instantannée dans ce monde oppressant. Malheureusement, l’émerveillement sera de courte durée. L’approche d’un narrateur s’avère assez déroutante : dans un jeu de ce genre, la tendance est plutôt de laisser le joueur seul face à ses peurs.

Le titre prend ici le contre-pied total de cette approche. Si au début le choix du narrateur s’avère curieux sans être mauvais pour autant, plus les heures de jeu défilent, plus ce choix devient difficile à ignorer. Car même si l’univers et ses décors sont saisissants, le narrateur qui interrompt parfois sans raison finit par nuire gravement à l’expérience. C’est aussi à partir de là que tout ce qui semblait prometteur en début de jeu s’est vite éclipsé.

Une horreur (trop) classique

À la place, le titre bascule vers un jeu d’horreur classique. L’attrait principal repose sur les énigmes, tantôt résolues sans difficulté, tantôt sources de longues minutes de frustration au point de n’avoir aucune envie de continuer. De quoi briser l’immersion : plutôt qu’oppresser, le titre finit par agacer. Et si en plus le joueur peine à résoudre une énigme, le narrateur s’en mêle pour le faire remarquer, ce qui finit par briser l’immersion. La difficulté d’une énigme n’est pas censée être une source de frustration, surtout dans un titre de ce genre.

C’est d’ailleurs ses énigmes sans cohérence avec l’univers qui réussissent à éloigner encore davantage le joueur de ce que le titre souhaitait proposer initialement. Jouer avec des lumières sans logique narrative derrière entache encore plus l’immersion, et même si le système est quelque peu intéressant, se retrouver à manipuler des lumières façon Dumbledore n’apporte pas plus de cohérence à l’univers du titre.