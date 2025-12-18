tt
Test Sleep Awake – Quand l’horreur endort
Sleep Awake – Quand l’horreur endort Game

Test Sleep Awake – Quand l’horreur endort

Test Tormented Souls 2 – L’horreur en odeur de sainteté

29/10/2025 à 14:33
Bear

Test Silent Hill f – Une formidable introspection entre beauté et horreur

06/10/2025 à 14:22
Bear

Sur quoi allons-nous frissonner en 2026 ? Notre sélection de jeux d’horreur à venir

21/11/2025 à 11:42
HypodermicWitch

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

18 déc.
16:14

Pokémon Légendes Z-A : Méga Dimension – Une extension sans méga-intérêt

18 déc.
10:42

Ayaneo ressuscite le « PlayStation Phone »

17 déc.
23:14

Unrecord ressurgit, financé par Tencent

17 déc.
17:51

« Nous ne remplaçons pas les artistes » : Larian (Divinity) éteint la polémique sur l’IA

16 déc.
18:45

Clair Obscur: Expedition 33, entre soft power français et récupération politique

16 déc.
16:41

Dead Island 3 – Une sortie attendue pour début 2028

Test Sleep Awake – Quand l’horreur endort

Test Death Howl – Ce qu’il y a de plus cher, plus loin que la mort

Test Terminator 2D – Un trop bref voyage dans le temps ?