Test Patapon 1 + 2 Replay – Le rythme ne suffit pas

Initialement sorti sur PlayStation Portable en 2008 et 2009, les deux opus de la franchise Patapon ont le droit à une troisième jeunesse sur PlayStation 5, Switch et PC avec Patapon 1+2 Replay. Troisième, puisque les deux jeux avaient déjà eu le droit à un portage PlayStation 4 en 2017. Alliant expérience rythmique à une dimension RPG, Patapon avait à l’époque (au même titre qu’un certain Locoroco) su surprendre le public.

La franchise nous mettant aux commandes de petits soldats tout mignons avait-elle réellement besoin d’un énième retour sur nos consoles nouvelle génération ? La formule fait-elle toujours mouche aujourd’hui ?

(Test de Patapon 1+2 Replay réalisé sur PlayStation 5 via une copie fournie par l’éditeur)

Une formule toujours efficace

Le principe même de Patapon est une petite curiosité en soi. Vous êtes dans la peau d’un seigneur omniscient veillant sur le peuple des Patapons, des petits êtres guerriers souhaitant plus que tout rejoindre la lointaine contrée de Earthend. Le voyage ne sera pas de tout repos car de nombreuses menaces voudront faire obstacle à votre odyssée. Votre rôle est simple : accompagner les créatures en forme de gros œil à bonne destination tout en affrontant les hordes d’adversaires présentes devant vous !

À la croisée de plusieurs genres, Patapon peut être qualifié de jeu de rythme et de Tactical RPG. En effet le jeu vous demandera, d’une part, d’apprendre par cœur 4 combinaisons de touches qui vous permettront de faire avancer vos troupes, d’attaquer ou encore de vous protéger. Car dans Patapon les sticks directionnels ne servent à rien, c’est la combinaison des touches carré et rond qui fera avancer vos valeureux guerriers. Mais attention à bien jouer cette suite en rythme et sans interrompre la mélodie entamée par vos petites bestioles, au risque de les voir interrompre leur action en cours. Il en est de même pour les attaques et la défense.

Tout repose alors sur votre capacité à marteler les touches en rythme et sur votre anticipation des actions ennemis pour ainsi bien placer votre action.

Pour ce qui est de la dimension Tactical RPG, Patapon mise également sur votre capacité à faire et refaire certains niveaux en boucle pour acquérir plusieurs ressources vous permettant d’améliorer et recruter de nouvelles troupes. Une gestion assez simple de l’équipement est également présente, de même qu’une certaine rigueur dans le placement et le choix des guerriers à envoyer au combat. Vous pouvez, au total, envoyer 3 groupes de combattants au casse-pipe, à vous de choisir si vous préférez envoyer des lanciers, des guerriers munis de haches ou encore des archers.

Quid de cette version Replay ?

Muni d’un gameplay innovant et plutôt addictif, Patapon avait-il réellement besoin de cette version Replay ? Sa boucle de gameplay est parfaite pour des sessions de jeu en nomade, ce qu’offrait la PSP. Pour les retardataires, la version PS4 de 2017 était également une bonne alternative. Mais une version PS5 ? Les nouveautés présentes dans cette version Replay sont relativement maigres. Vous avez désormais le choix entre plusieurs niveaux de difficulté, vous pouvez également afficher en permanence à l’écran les combinaisons de touches en cas d’oubli et la fréquence rythmique est ajustée pour éviter trop de cafouillage lors de vos sessions de jeu.

Le maître mot de cette compilation Replay semble être : accessibilité. Entre la difficulté, l’affichage et la révision du timing, tout est fait pour permettre au plus grand nombre de poser la main sur ces deux jeux.

Et c’est à peu près tout. Pas de réel changement graphique ou sonore, aucun changement dans le gameplay, Patapon 1+2 Replay n’est qu’un simple portage d’une version déjà « upscalée » en 2017. Nous avons même remarqué de légers ralentissements lors de l’affichage des séquences nous présentant nos nouveaux combos de touches, un comble pour des jeux PSP portés sur la génération actuelle.

À ce maigre nombre d’ajouts, nous n’aurions pas été contre l’implémentation d’un système de sauvegarde automatique. Il nous est arrivé, à quelques reprises, de finir une succession de niveaux, d’améliorer nos troupes et d’en recruter de nouvelles et de purement et simplement oublier de sauvegarder avant de quitter. Un vrai manque pour une seconde réédition sur génération actuelle. Pourquoi ne pas avoir mis en place un système de sauvegarde automatique à la fin de chaque mission ? Ce manquement peut apparaître minime, mais au vue du public visé par cette compilation, cela peut paraître incompréhensible.

Les deux expériences que représentent Patapon 1 et 2 sont de petits moments agréables à passer pour petits et grands, mais n’aurions pas été contre des ajouts de niveaux, d’équipements, d’un nouveau système de sauvegarde ou de combinaisons de touches. Autant dire que pour un prix de vente affiché à 30 euros, l’addition est très vite salée.

En l’état, rien ne justifie l’acquisition de ce Patapon 1+2 Replay. Les seuls arguments pouvant vous faire mettre la main au portefeuille sont ceux de la nostalgie que vous pourriez éprouver en vous rappelant vos longues heures passées sur votre bonne vieille PSP. Si vous êtes à la recherche d’une expérience originale au challenge peu élevé ou d’un petit jeu de gestion d’équipe avec une forte dominance pour le grind vous serez conquis.

Reste une expérience singulière qui allie à merveille le jeu de rythme et le RPG, qui, soit vous séduira, soit vous fera perdre patience au rythme des chants entonnés par les petites créatures.