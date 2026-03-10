Test Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Souriez, vous êtes photographié

Le remake de Fatal Frame II: Crimson Butterfly, survival horror emblématique de la PlayStation 2, vient hanter nos écrans 23 ans plus tard dans une version dite modernisée. Nous serons directement plongés dans l’histoire de Mio et de sa soeur aînée Mayu, blessée à la jambe dans son enfance. Celle-ci est étrangement attirée vers un village abandonné, marqué par des rituels et événements traumatiques, où l’utilisation de la Camera Obscura permet d’affronter les esprits des environs.

Entre narration fragmentée, exploration et mécaniques de combat singulières, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake cherche à recréer une expérience d’horreur immersive.

(Test de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake sur PlayStation 5 à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Mio et Mayu, jeu d’enfant(s)

Jouer sans connaître le jeu original peut être une expérience assez déroutante au départ. Nous sommes rapidement confrontés à de nombreux éléments narratifs à travers des flashbacks qui donnent l’impression d’un traumatisme passé. Ces séquences intriguent, sans donner plus d’explications à la présence de Mio et Mayu dans ce paysage boisé qui les entoure.

La relation sororale est au cœur de l’histoire et constitue un moteur narratif important. Le doute qui plane autour des traumatismes d’enfance des deux sœurs renforce la tension et alimente le mystère. Elles paraissent dépendantes l’une de l’autre, nourrissant des sentiments d’amour mais aussi de culpabilité et de jalousie. Au fur et à mesure de notre avancée, leur relation se dévoile et semble liée à ce mystérieux village où un rituel sacrificiel semble se répéter depuis des décennies.

Celles et ceux qui ont des frères et sœurs ressentiront d’autant plus l’urgence de protéger Mayu des entités et parfois, d’elle-même. Une dichotomie s’installe alors, lorsque Mayu a des attitudes dérangeantes soudaines nous poussant à craindre celle que l’on chérit. Souvent fuyante ou possédée par l’envie irrépressible de se diriger vers un endroit inconnu, Mayu fait naître en nous un profond sentiment de gêne. La retrouver devient une urgence absolue, surtout lorsque l’on a besoin de tenir sa main pour l’emmener hors du danger et, par la même occasion, se soigner. Car Mayu n’est pas seulement notre sœur chérie mais aussi notre trousse de soin personnelle lorsque les herbes médicinales nous manquent. Terrifiante mais tout de même utile, cette grande sœur…

Certains morceaux d’informations, recueillis dans des journaux et écrits disséminés un peu partout dans Minakami, révèlent peu à peu l’histoire du lieu. Le folklore japonais est riche en démons et esprits en tous genres et l’esthétique de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake fait écho à notre goût pour les creepypastas japonaises et les films d’horreur tels que The Ring ou The Grudge que nous regardions en cachette…

Minakami : vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake s’appuie sur des mécaniques du film d’horreur classique : esprits vengeurs, sectes, poupées, village abandonné et sacrifices qui fonctionnent toujours très bien et forment un vrai melting pot du genre horrifique. L’univers est riche et captivant, donnant envie de traquer le moindre indice afin d’en apprendre davantage.

Les histoires secondaires, relayant la vie passée de certaines entités hantant les lieux, font partie intégrante de la trame narrative. L’écriture est intelligente dans son approche puisqu’elle nous positionne en tant que témoin des drames ayant affligé ces âmes errantes. Elle parvient ainsi à nous investir émotionnellement dans leur résolution, approfondissant encore l’immersion.

L’ambiance sonore joue un rôle essentiel dans Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake. L’arrivée dans le menu instille d’ores et déjà en nous une sensation de malaise prépondérante. Sa musique lourde, avec ses cris et voix étouffées, inquiète et contribue à créer une atmosphère terrifiante d’entrée de jeu. Elle nous ferait presque hésiter à appuyer sur « Nouvelle partie ». Les bruitages sonores sont marquants et parfaitement réalisés : entre portes qui grincent, parquets qui craquent, lamentations spectrales et respirations laborieuses, chaque mouvement de Mio est propice à l’angoisse de devenir la prochaine victime de ce lieu maudit.

Le jeu joue également sur des symboles récurrents, comme l’omniprésence du papillon, qui semble avoir une signification particulière et participe à l’atmosphère étrange du récit surtout lorsqu’il nous guide vers de nouveaux objectifs. La symétrie joue un rôle prédominant dans la construction des bâtiments et lieux qui nous entourent, rappelant les deux ailes du papillon rouge mais aussi le duo de Mio et Mayu. L’importance du symbolisme est marquée, disséminant des indices parfois encore flous quant à leur signification. Le jeu ne veut pas que vous réussissiez à comprendre trop rapidement ce qui se cache derrière les portes du village de Minakami.

Photomarathon de l’horreur

Le gameplay repose en grande partie sur l’utilisation de la Camera Obscura, qui n’est pas simplement une arme de combat. Elle possède plusieurs fonctions, débloquées au fil de l’histoire, donnant une dimension originale au jeu. Malgré des mécanismes parfois difficiles à prendre en main au début, leur maîtrise progressive rend l’expérience particulièrement gratifiante. Appréhender les différents filtres et comprendre leurs effets prend du temps, mais apporte une profondeur de jeu plus que plaisante une fois maîtrisées.

Les combats peuvent être longs et demandent une véritable attention à l’aspect technique. Utiliser le bon filtre avec la bonne pellicule tout en alliant le bon charme est primordial pour qu’au moment propice, votre photo inflige un maximum de dégâts. La précipitation n’est pas recommandée, et parfois le meilleur moyen de vaincre est de faire preuve de patience. Il est nécessaire d’alterner entre évitements et prises de clichés, sous peine de subir de lourds dégâts si l’on s’entête façon bourrin. Nous retrouvons la même dynamique de peur lancinante dans les zones d’exploration, lorsque Mio s’approche lentement pour récupérer un objet créant un dilemme constant entre prudence et progression.

L’aspect exploration est particulièrement réussi. Bien que la carte soit relativement petite, le jeu parvient à donner une impression d’ampleur grâce aux nombreux recoins, passages cachés (révélés grâce à la Camera Obscura). La configuration du village avec ses petites allées, ses bâtiments en ruines et son apparence défraîchie a bénéficié d’un relooking améliorant le réalisme des lieux. À l’instar de Silent Hill f, l’impression d’arpenter un village abandonné est tangible, presque palpable lorsque le silence règne. Nous avançons souvent dans des espaces étroits, presque guidés dans des couloirs tortueux où chaque détour pourrait abriter un nouvel ennemi.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake nous plonge dans une version moderne réussie du survival horror tout en gardant sa direction stylistique des années 2000, où le mysticisme régnait en maître. Même si l’immersion, splendide par son paysage, son ambiance sonore et sa narration intelligente est brisée par une baisse de framerate de temps à autres, l’esthétique polie de son folklore japonais reste intacte.

Le jeu est exigeant et demande un certain investissement. Les mécaniques liées à la Camera Obscura peuvent dérouter lors des premières heures de jeu et nécessitent un temps d’apprentissage pour révéler toute leur profondeur. Une fois maîtrisées, elles offrent néanmoins un gameplay original qui distingue la série dans le paysage du survival horror.

La relation entre Mio et Mayu constitue le coeur émotionnel du jeu. Leur lien mêle douceur, dépendance, brutalité et malaise, plaçant constamment le joueur dans une position ambivalente : protéger Mayu ou la fuir ? Cette angoisse renforce l’aspect profondément humain à l’horreur de leur histoire.

Outre ses petits défauts, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake parvient à retranscrire ce qui faisait la force du jeu original : un équilibre très efficace entre exploration, combats et narration. La direction narrative est claire, le travail du symbolisme minutieux, et les missions secondaires viennent enrichir l’histoire principale sans la détourner.