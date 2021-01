Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Le plus grand niveau de Mario se dévoile

À quelques semaines de la sortie de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury , il semble que le mode inédit à la version Switch se dévoile un peu plus. Bien que Nintendo ait été assez discret en ce qui concerne ce mode, plusieurs journalistes ont déjà pu s’essayer à Bowser’s Fury et donner quelques informations. On en apprend ainsi un peu plus sur le contenu présent au sein de ce mode mais aussi sa durée de vie et les différentes options qui le composent.

Concernant le gameplay proposé dans ce mode, les joueurs vont pouvoir contrôler Mario accompagné de Bowser Jr dans un monde totalement ouvert. L’objectif sera alors de récupérer des Astres Félins, qui remplacent les étoiles que récupère habituellement Mario. Bien entendu, Bowser ne compte pas nous laisser voyager tranquillement et viendra nous attaquer de manière régulière afin de nous empêcher de progresser. Il faudra alors soit éviter ses attaques, soit réunir assez d’Astres Félins afin de pouvoir se transformer en chat géant pour l’affronter.

Un peu à la manière de Super Mario Odyssey, les joueurs devront donc parcourir diverses zones, elles-mêmes divisées en plusieurs petites sections, dans lesquelles se trouveront de nombreux Astres Félins. Concernant les zones, ces dernières n’ont pas été détaillées mais nous savons toutefois que plusieurs îles sont présentes ainsi qu’un lac géant qu’il faudra explorer. Chacune de ces zones proposera divers objectifs à compléter pour récupérer les astres. Certaines zones ne seront bien entendu pas accessibles sans Bowser Jr, ou si son père est présent sur la map.

Il sera aussi parfois demandé aux joueurs de récupérer divers collectibles, comme les pièces rouges dans Mario 64, c’est alors là que Bowser Jr prendra toute son utilité. Contrôlable avec l’écran tactile ou le gyroscope des manettes, il sera possible de donner des ordres à notre compagnon afin qu’il nous ouvre un passage vers des bonus avec son pinceau magique comme pour le pointeur de Mario Galaxy.

Concernant la durée de vie de ce mode, GamesBeat annonce qu’il leur a fallu 3 heures pour venir à bout de Bowser et 3 heures supplémentaires afin de récolter les 100 Astres félins présents dans le mode. Enfin, pour les possesseurs d’amiibo, sachez que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury offre diverses options avec. Ainsi, les amiibo Bowser feront apparaitre ce dernier, tandis que ceux de Bowser Jr créeront une explosion.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch à partir du 12 février prochain.