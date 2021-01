Super Mario 3D World + Bowser’s Fury dévoile la puissance de Bowser

Bon, il ne reste plus que Xenoblade X pour vous empêcher de planter votre Wii U au fond d’un placard. Nous y sommes, d’ici quelques semaines (le 12 février pour être précis), un des rares jeux restés fidèles à la console à la mablette finira son destin sur Nintendo Switch dans une édition légèrement améliorée. Faites place à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Si on se doute bien que le gros de l’aventure ne devrait pas surprendre les joueurs ayant suivi le plombier et sa cohorte sur Wii U (à l’exception de l’ajout d’un mode co-op en ligne), Nintendo s’est bien gardé de nous dire ce qu’il entendait par le terme “Bowser’s Fury”. Un point sur lequel l’éditeur a enfin levé le voile aujourd’hui avec un trailer inédit.

Naturellement, avec un titre pareil, le jeu proposera donc bien une campagne inédite opposant le plombier (en solo cette fois-ci) à de nouveaux niveaux. Cependant, attention, il semblerait qu’ils soient plus épicés que ceux du jeu de base, de quoi satisfaire les fans de sensations fortes. Ah ! Et nous disions “seul”, mais ce ne sera pas exactement le cas. Effectivement, notre héros partagera parfois la vedette avec le fils du lézard despote afin de corriger le daron, ce dernier ayant manifestement perdu les pédales.

On n’est pas loin du relooking de l’extrême et le saurien, devenu géant et hors de contrôle, est, peut-être pour la première fois, limite menaçant. Une seule option pour l’arrêter : mettre la main sur une variante du Power-up qui permettra à Mario de se transformer en chat géant super Saiyan. Effet garanti !

Alors, un avis ? Partagez-le ci-dessous ! Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sortira sur Nintendo Switch le 12 février 2021. Rappelons qu’une nouvelle console devrait rejoindre les étals pour l’occasion et que des Amiibos de Mario Chat et Peach Chat devraient trouver leur place à ses côtés.