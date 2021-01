Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Le DLC s’explique un peu plus

Si vous n’avez pas eu le temps de traîner sur internet ces derniers jours, il est possible que vous ayez manqué l’annonce de Nintendo concernant Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Effectivement, jeudi, l’éditeur est enfin revenu vers nous pour nous présenter par le biais d’un trailer une partie des éléments inédits qui nous attendent dans les prochaines (redites) aventures de Mario. Nous parlons naturellement bien du segment de titre consacré à la Némésis du plombier qui s’illustre dans ce chapitre supplémentaire d’une manière bien plus menaçante qu’à l’accoutumé.

Néanmoins, si la vidéo (et celle qui l’a suivie le lendemain et que vous pouvez découvrir plus bas) nous a permis de découvrir une nouvelle tenue pour Mario, une forme inédite pour Bowser et sommairement le rôle de Bowser Jr., de nombreux éléments sont encore bien flous. Effectivement, qu’attendre de ce mode de jeu ? Les joueurs ayant déjà terminé le jeu et devant repasser à la caisse pour cette cartouche en auront-ils pour leur argent (ouais parce que repayer 60€ pour un portage “+”, c’est un peu usant quand même…) ?

D’après Nintendo, il semblerait que oui. Effectivement, depuis peu, le site français de Big N s’est mis à jour et en dévoile un peu plus sur les mécanismes du chapitre inédit.

Tout d’abord, à la différence de l’aventure principale, ce mode est bien en “monde ouvert”. Il s’agit d’un environnement à explorer et dans lequel un Bowser géant viendra parfois semer le chaos. Vous pouvez l’ignorer (tout en notant qu’il fera pleuvoir des piques et crachera des lasers) ou lui rendre les coups en activant la Giga Cloche, disponible qu’une fois que vous avez récolté 5 Astres Félins, des pièces éparpillées sur l’île. Si jamais vous privilégiez de le laisser piquer sa crise, il finira de toute manière par se calmer et retournera se reposer (jusqu’à la prochaine).

Enfin, si vous souhaitez progresser, il vous faudra quand même affronter la tortue géante puisque vous en défaire vous permettra de débloquer de nouvelles îles, l’aventure ne se limitant pas qu’à un environnement. Difficile cependant de savoir combien d’îles seront à découvrir sur l’archipel du Lac Saudechat mais quelque soit l’île qui accueillera vos pas, Bowser vous attendra lui aussi.

Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y avait à dire. On rappelle dans la foulée que cette aventure inédite pourra être commencé directement dès l’achat du jeu et qu’il ne vous faudra donc pas compléter l’aventure principale pour y avoir l’accès. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sortira sur Nintendo Switch le 12 février.