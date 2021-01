Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Le retour du Captain Toad

Peut-être l’avez-vous oublié mais avant que Captain Toad fasse carrière solo dans Captain Toad: Treasure Trackers sur Wii U puis sur Nintendo Switch, il n’était rien de plus qu’un bonus. Bon, c’était un bonus sympa évidemment mais il n’était qu’un mini-jeu au sein de Super Mario 3D World. Alors, maintenant que ce titre Wii U va avoir droit à une renaissance, nous sommes en droit de nous demander : Captain Toad aura-t-il droit à son grand retour dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ?

Et bien figurez-vous que oui, Captain Toad fera bel et bien son retour dans la version Switch de Super Mario 3D World. Comme sur Wii U, vous pourrez retrouver le plus mignon des champignons casqués dans “Les Aventures de Captain Toad” mais cette fois-ci avec un twist. Effectivement, contrairement à la version mablette et contrairement également à Bowser’s Fury (le mode inédit pour ceux qui savent pas de quoi nous parlons), ici, vous pourrez parcourir les différents niveaux de ce mode de jeu en multi à 4.

En effet, c’est ce que Nintendo nous apprend aujourd’hui sur Twitter. En plus du commentaire qui annonce le retour de ce mode et l’introduction de son twist, Big N y a ajouté une vidéo afin d’illustrer le mode en action. Ainsi, c’est désormais officiel, si vous jouez à plusieurs et que l’envie vous prend de faire des puzzles, les 3 autres joueurs n’auront plus besoin de poser la manette. Un bon moyen donc de vérifier si plusieurs têtes valent mieux qu’une… ou pas.

Voici, pour rappel, vous pourrez vous plonger dans tous ces modes, anciens ou inédits dès la sortie de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury le 12 février sur Nintendo Switch. Avez-vous l’intention de céder à ses charmes ou ferez-vous l’impasse ?