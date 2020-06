Summer Game Fest. – Un invité de marque venu de Melmac attendu Lundi !

Après des événements tels que le PC Gaming Show, l’EA Play ou les présentations Guerilla Collective, le Summer Game Fest. de Geoff Keighley est loin d’être fini puisque le programme s’étale jusqu’au mois d’Aout. On attend encore les présentation Ubisoft (le 12 juillet), l’événement consacré à Cyberpunk 2077 ou encore la Gamescom online.

Si cet ensemble de livestreams a pour ambition de remplacer l’E3 2020, et malgré quelques bonnes et moins bonnes surprises -comme lors du salon – il manquait à ce Summer Game Fest. un petit quelque chose de breathtaking : une grosse guest star qui monterait sur scène pour annoncer un jeu. Ce sera chose faite dès lundi, puisqu’on annonce à l’occasion du Developper Showcase la présence d’un correspondant tech spécial en la “personne”… d’Alf !

Ce ne sera pas la première fois que Geoff Keigley invite des marionnettes à participer à l’un de ses événements, et on se souvient du sketch mettant en scène certains Muppets lors des Game Awards 2019. Au-delà de ce petit clin d’œil, le Développer Showcase mettra en lumière une série de développeurs indépendants comme Sabotage Studio (The Messenger) avec Sea of Stars, Good Shepherd Entertainement et ACE Team pour leur bizarre Eternal Cylinder, ou encore Morteshka qui viendra avec son Black Book sous le bras, le jeu qui mixe RPG et deck building.

On nous promet aussi une première mondiale de ThatGameCompany, qui a signé Journey, Flower ou dernièrement Sky. Enfin, il est question qu’un jeu AAA soit aussi révélé à cette occasion. Les rumeurs parlent d’un reveal officiel de Crash Bandicoot 4, ce qui serait l’occasion de faire quelques blagues avec Alf prenant le bandicoot pour un chat, et émettant l’idée de le mettre au micro-ondes…

Le Developper Showcase du Summer Game Fest. présenté par Geoff Keighley et Alf se tiendra demain, lundi 22 juin 2020 dès 17h00 heure française, et peut être vu depuis le site officiel du Summer Game Fest.