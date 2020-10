Stray – Une petite touche féline apportée à la next-gen

Nous sommes nombreux à attendre la PlayStation 5 et les nouvelles sorties qui l’accompagneront. Parmi celles-ci, un nouveau jeu à l’univers science-fiction et au gameplay intriguant revient faire parler de lui, il s’agit de Stray. Annoncé lors de l’évènement PlayStation du mois de juin dernier, on en apprend un peu plus sur ce jeu d’aventure à la troisième personne qui devrait plaire aux amoureux des chats (dieu seul sait à quel point ils sont nombreux sur les internets).

Dans le teaser dévoilé à l’occasion, nous avons pu découvrir un chat errant dans une ville futuriste et peuplée d’androïdes en tous genres, et c’est sur le site officiel de PlayStation que l’on en apprend un peu plus sur ce qui nous attend. Vous serez amenés à contrôler un chat égaré dans cette ville tombée dans l’oubli devant y résoudre un mystère pour qu’il puisse retrouver sa famille.

Une famille d’autres chats ? Une famille d’humains ? Ou même une famille de robots ? Les spéculations sont permises puisque ce chat semble être la seule créature organique présente dans la ville. On rappelle également que le jeu est édité par Annapurna Interactive, un studio qui possède un univers assez atypique et au storytelling mystérieux.

On apprend aussi que nous serons accompagné d’un petit droïde volant, une sorte de drone, qui semble être notre seul ami. Là encore on se pose plusieurs questions concernant le gameplay et s’il nous sera permis de contrôler ce robot afin d’explorer des lieux en hauteur ou inaccessibles par le chat.

Sur le site officiel PlayStation, on peut également lire : “Soyez agile, amusez-vous, et embêtez autant que vous le pouvez les étranges habitants de ce monde inconnu.”, une phrase qui nous poussent à croire à un gameplay proche de la simulation du comportement félin… ou d’une oie peu fréquentable. On note un petit sac à dos sur notre ami à poil, on peut ainsi s’imaginer avoir un système d’inventaire.

La dernière bonne nouvelle concernant Stray, c’est le studio en charge du développement, BlueTwelve Studio, une petite fierté nationale nous envahit puisqu’il s’agit d’un studio basé à Montpellier. Ainsi nous sommes heureux de voir qu’un studio indépendant français sera présent sur la next-gen peu de temps après sa sortie.

Il faudra être patient pour trouver les réponses à nos questions puisque. Pour le moment aucune date de sortie précise n’a été annoncée. Néanmoins Stray devrait être disponible durant l’année 2021 sur PS5 et PC via Steam. On attend aussi avec impatience la révélation de séquences de gameplay pour se faire une idée précises sur les graphismes du jeu et les différentes mécaniques de gameplay qui seront mises à notre disposition.