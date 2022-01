Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Retour sur les zones d’ombre du scénario

Après deux vidéos, de nombreuses images partagées et quelques polémiques, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin s’est déjà beaucoup dévoilé mais recèle encore de nombreux secrets. Revenons plus en profondeur sur les zones d’ombre relatives à l’histoire du premier Souls-like de la saga Final Fantasy.

Ici, vous incarnez le personnage de Jack qui sera accompagné de Jed, Ash, Neon et Sophia dans sa quête pour anéantir Chaos. Si vous êtes extrêmement bons en mathématique, vous aurez déjà remarqué que les quatre Guerriers de lumière sont maintenant cinq. La véritable identité de notre héros n’est pas restée secrète longtemps puisque les fans, aidés de petits (gros ?) indices laissés dans les dialogues du premier trailer, ont vite compris que Jack était en réalité Jack Garland, l’incarnation du mal dans la version originale de FF1, qui deviendra Chaos dans son ultime combat contre les Guerriers de la lumière.

Suite aux déductions des joueurs, Square Enix a décidé de rectifier sa campagne marketing en passant de la question : « qui est vraiment Jack ? » à « comment Jack va-t-il devenir Chaos ? ». Ce nouvel angle est d’autant plus intéressant qu’il peut être mis en lien avec cette nouvelle dynamique que semble avoir mis en place le studio japonais avec Final Fantasy 7 Remake, qui veut bousculer les trames narratives de ses grands classiques.

Dans Final Fantasy 1, la question de la temporalité était déjà très importante. On retiendra le mythique paradoxe de Garland qui a réussi à créer une boucle temporelle qui l’a rendu pratiquement immortel. Dans le récit original, le passé et le présent sont intimement connectés. Qu’en est-il du futur ?

Dans la toute première bande-annonce du jeu, sortie en juin dernier, les tenues étranges de nos héros ont fait couler beaucoup d’encre. Tetsuya Nomura, directeur créatif du titre, a évoqué ce sujet lors d’une interview donnée à Famitsu.

« Les équipements initiaux de Jack et de ses alliés ne sont rien de plus qu’un indice qui nous montre qu’ils ne sont pas de ce monde. »

Ajoutons à cela le fait que les compères se gratifient d’un « fist bump » pour se féliciter. On imagine difficilement ce genre de pratique dans un monde fantaisie médiévale. Enfin, cerise sur le gâteau qui nous montre bien que Square Enix s’amuse à nos dépens : dans la seconde vidéo présentée, Jack en vient à sortir un téléphone portable pour écouter du rock. Oui, oui, vous avez bien lu.

Toujours dans le domaine de la musique mais de manière un peu plus sérieuse, d’autres questions ont également été soulevées : la deuxième mission proposée place les protagonistes dans une forêt avec comme thème musical la Côte de Sunleth de Final Fantasy 13. Les deux zones sont en effet très similaires en apparence mais rien ne justifie l’utilisation de ce titre dans le nouvel opus de Square Enix.

Dernier point problématique à aborder : Astos, le roi des elfes noirs. Pour ceux dont le poids des années a embrumé la mémoire, rappelons qu’il s’agit du second boss de Final Fantasy 1. D’après les images, il semble entretenir une relation cordiale avec nos Guerriers de la lumière. Comme l’atteste la dernière bande annonce du jeu, il aura même droit à son propre fist bump avec Jack. Quoiqu’il en soit, son rôle risque d’être beaucoup plus complexe que dans la version originale.

Beaucoup, beaucoup de questions restent en suspens concernant Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. On espère que Square Enix nous aura préparé un bon gros morceau de lore à nous mettre sous la dent car certains ont déjà complètement abandonné l’idée que le titre puisse être intéressant face à toutes ces étrangetés. En espérant que nous ne serons pas déçus au moment de la sortie du jeu le 18 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.