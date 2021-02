Un State of Play surprise annoncé pour le 25 février par Sony !

Voilà une annonce que l’on n’attendait pas, en tout cas pas de la sorte. Sony vient en effet d’annoncer un nouveau State of Play pour promouvoir ses consoles PlayStation pour demain soir (le 25 février) 23 heures, chose assez inhabituelle pour l’entreprise japonaise qui a l’habitude d’annoncer quelques jours à l’avance ses conférences en ligne. En changeant de sa façon de procéder, le constructeur se calque ainsi sur la méthode Nintendo.

Très sincèrement nous ne sommes pas très surpris, surtout quand on voit l’engouement que provoque à chaque fois l’annonce d’un Nintendo Direct de la veille pour le lendemain. Il est alors tout à fait normal que Sony essaie de provoquer un buzz similaire, même s’il est vrai que les conférences de Big N ont toujours une saveur particulière qu’il est difficile d’égaler.

Le State of Play revient ce jeudi 25 février à 23h00 ! Rejoignez-nous en direct pour de nouvelles infos infos et aperçus inédits de jeux à venir sur PS4 et PS5. Tous les détails : https://t.co/NBGqu0LblO pic.twitter.com/1S9C44nunT — PlayStation France (@PlayStationFR) February 23, 2021

Concernant le State of Play donc, Sony annonce vouloir communiquer sur des titres déjà annoncés par des éditeurs tiers et indépendants, tout en promettant quelques annonces aussi. Par contre, ne comptez pas voir l’entreprise japonaise parler de matériels relatifs à la marque PlayStation ou faire quelques réclames commerciales, quelles qu’elles soient. Il va donc être question de jeux et uniquement de jeux.

La conférence durera environ 30 minutes et sera retransmise sur les chaînes Twitch et YouTube de Sony. Forcément et au vu de l’actualité, avec le report de Gran Turismo 7 à 2022, la volonté affichée de sortie Horizon Forbidden West dès cette année et l’annonce d’un nouveau casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, on ne peut qu’être impatient de voir ce qui nous attend demain soir.

Cependant, nous ne nous faisons pas non plus trop d’illusions, car il serait question de jeux sortant prochainement, et non de ceux prévus pour la fin d’année ou l’an prochain. Mais comme on est jamais à l’abri de surprises, on croise les doigts pour voir quelques images du prochain Guerilla. Quant à God of War, il est à notre sens trop tôt pour espérer quoi que ce soit.

Au final, provenant des studios first-party, on devrait surtout voir du Returnal ou encore du Ratchet and Clank: Rift Apart accompagné pourquoi pas d’un peu de Resident Evil Village, d’Outriders, d’un peu de Kena: Bridge of Spirirts et de NieR Replicant pour les éditeurs tiers. C’est tout ce que l’on souhaite en tout cas. Nous ne manquerons pas comme d’habitude de vous relayer toutes annonces et nouveaux trailer dans la foulée de ce State of Play.