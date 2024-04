Star Wars Outlaws – Ne poussez pas, il y aura du Jabba pour tout le monde !

C’est le dernier (mini) bad buzz auquel fait face Ubisoft : l’éditeur aurait placé l’infâme Jabba The Hutt derrière un paywall, et la mission qui permettra de l’affronter dans Star Wars Outlaws ne serait accessible qu’aux joueurs ayant craqué pour l’édition la plus chère du jeu : la Gold Edition affichée à 120€ (déjà en précommande).

Remettons d’abord les choses dans leur contexte : Ubisoft a toujours proposé ce genre d’édition de ses gros titres, avec à chaque fois des missions supplémentaires uniquement jouables depuis ces copies vendues plus chères. Ainsi, dans Far Cry 6, pour jouer avec les 3 méchants emblématique de la série, il fallait déjà passer par la version Gold (ou acheter le Season Pass en supplément, ce qui revient philosophiquement à la même chose : payer plus que pour le jeu de base).

Ce qui fait peut-être un peu plus jaser ici, c’est qu’il s’agit d’un jeu estampillé Star Wars, et que le contenu payant concerne l’un des personnages les plus important de la galerie des méchants, celui-là même qui a fait porter la cultissime tenue d’esclave à la Princesse Leïa, et enfermé Han Solo dans la carbonite…

Mais rassurez-vous, fans des Ewoks, fins connaisseurs de la culture Sith et membres du club de sabres laser local : Jabba the Hut sera bien de l’aventure, et pour tout le monde, même les joueurs ayant optée pour l’édition la moins onéreuse du jeu (facturée tout de même 79€…). En effet, comme l’a indiquée un porte-parole d’Ubi à Eurogamer :

« Pour être clair, Jabba The Hutt et le Cartel Hutt font partie des principaux syndicats dans Star Wars Outlaws, et seront de l’aventure pour tous les joueurs qui achèteront le jeu, quelque soit l’édition. La mission Jabba’s Gambit est une mission supplémentaire optionnelle impliquant le Cartel Hutt pendant le voyage de Kay et Nix [le personnage principal du jeu, et son familier, NDLR] à travers la Bordure Extérieure. Cette mission sera disponible pour tous ceux qui achètent le Season Pass ou une édition du jeu qui l’inclut. » (traduit par la rédaction).

Dans une autre nouvelle surprenante, on apprend que cet open world signé Ubisoft serait garanti sans tour à escalader ! On vérifiera sur pièce dès le 30 août, date de sortie de Star Wars Outlaws.