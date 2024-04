Star Wars KOTOR – Un remake toujours « en vie » ?

Après quelques mois passé sous silence, voici que Star Wars KOTOR attire de nouveau l’attention du public. Un retour qui n’est pas le fait de rumeurs émanant de sources plus ou moins fiables, mais celui du PDG de Saber Interactive lui-même, Matthew Karch, qui a évoqué le jeu au détour d’une interview accordée à IGN. Toutefois, quant à savoir si ce qu’il avance peut être considéré sous une aura de vérité, c’est une autre histoire…

Depuis quelque temps, le développement du remake de Knights of the Old Republic est frappé par l’incertitude. Des rapports faisaient, par exemple, état d’une mise en pause du développement pour une durée indéterminée. Et d’autres parlaient plutôt d’une annulation pure. Des supposées informations qui n’avaient cependant pas été confirmée par Embracer.

Toutefois, ces bruits prenaient de la consistance quand il s’agissait de les mettre en rapport avec la situation que traversait (et traverse encore) le groupe suédois. Des communiqués mettaient ainsi en lumière de nombreux licenciements et autres actions de restructuration au sein de l’entreprise, comme nous avons d’ailleurs pu l’apercevoir avec la liquidation de Volition ou encore avec le studio qui nous intéresse, Saber Interactive.

Mais en mars dernier, quand Saber Interactive se détachait d’Embracer et accédait à son indépendance, une petite lueur d’espoir faisait son apparition. Dans la foulée de l’annonce, le groupe suédois apportait en effet quelques clarifications quant à la situation et affirmait ainsi détenir encore la majorité des droits sur un jeu « AAA inspiré d’une grosse licence ». Et si le nom était tu, on pouvait néanmoins avoir une petite idée sur la chose.

Et aujourd’hui, si nous nous fions aux propos de Karch récemment partagés avec IGN, cette petite idée devient on ne peut plus claire. Ce dernier nous donne en effet l’assurance que Star Wars KOTOR est toujours bel et bien « vivant » et que son développement est en bonne voie :

« Il est évident que nous travaillons sur ce projet. La presse en a parlé à de nombreuses reprises. Ce que je peux dire, c’est que le jeu est bien vivant et que nous sommes déterminés à dépasser les attentes des consommateurs. »

Des propos qui balaient ainsi les doutes ? Certainement pas, le développement semble avoir subi bien trop de perturbations pour être serein totalement, à l’instar du retrait du projet au studio initialement désigné, Aspyr… Et les mots tenus par Karch ne peuvent être perçus que comme un moyen de plus de détourner l’attention. Ainsi, il ne reste plus qu’à attendre de plus amples informations sur ce remake, qui est, on le rappelle en production depuis 2021. Mais, évidemment, ce ne sera pas pour tout de suite…