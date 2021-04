Un point’n’click pour Mass Effect à la sauce LucasArts?

Avouez que vous n’en pouvez plus d’attendre la sortie de Mass Effect Legendary Edition. On ne peut que vous comprendre. L’odyssée du Commandant Sheppard à bord du Normandy a fait palpiter le cœur d’une immense communauté de fans pendant près d’une décennie. Et si on vous proposait de refaire l’aventure à l’ancienne, façon point’n’click de l’âge d’or de LucasArts?

C’est l’histoire d’un rêve de fans qui prend vie. Deux rêveurs qui sont allés jusqu’à créer leur propre point’n click Mass Effect, en imaginant ce que le jeu aurait pu être s’il avait été créé par la boîte de George Lucas dans les années 90. Spoiler alert : c’est une immense réussite.

Intitulé “The Adventures of Commander Shepard”, le titre vous propose de revivre l’épopée de Shepard dans un écrin digne de The Secret of Monkey Island ou de Maniac Mansion: Day of the Tentacle. Les quelques captures d’écran vous permettront de constater que l’hommage va jusqu’à reprendre une interface classique qui fait clairement référence aux anciens jeux de l’éditeur.

Au moment de rédiger ces lignes, le titre est toujours en développement. La petite équipe de Kung-Fu Circus Games (nommé pour le titre de nom de développeur le plus fun de l’univers) continue d’enrichir le jeu de semaine en semaine. Des voix ont été ajoutées, ainsi qu’une musique de générique composée par Miracle of Sound (déjà responsable du morceau culte dédié à votre Commander favori), et l’histoire ne cesse de se développer.

Toutefois, aucune information ne filtre quant à une éventuelle sortie officielle de ce demake. Petit conseil de votre serviteur : ruez-vous sur ce jeu, avant qu’Electronic Arts ne tombe dessus et ne décide de crucifier en place publique une équipe de fans qui tentent juste d’amuser la galerie.

The Adventures of Commander Shepard est disponible gratuitement sur itch.io et est intégralement en anglais.