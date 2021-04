Mass Effect: Legendary Edition devient Gold à un mois de son lancement

Bonne nouvelle pour BioWare, car Mass Effect: Legendary Edition célèbre son passage en “Gold” à presque un mois jour pour jour de sa sortie. En bon français, cela signifie plus exactement que le jeu est terminé et que tout est fin prêt pour que les originaux partent en usines afin d’être produits à grande échelle.

L’édition légendaire tant attendue rassemble les trois volets du space-opéra de BioWare, chacun d’entre eux bénéficiant du même traitement remasterisé. La nouvelle édition promettait d’inclure des versions améliorées de la trilogie originale ainsi qu’une grande partie des DLC solo de la série. Aux dernières nouvelles, Mass Effect: Legendary Edition contiendra plus de quarante DLC différents, bien que la nouvelle ait été annoncée cette année selon laquelle tous les contenus précédents des jeux ne figureraient pas dans la version qui nous intéresse ici.

C’est grâce au Twitter officiel de Mass Effect, en réponse à un tweet de célébration un peu plus tôt du directeur du projet Mac Walters (scénariste sur les épisodes 2 et 3), que nous avons appris que Mass Effect: Legendary Edition avait atteint son statut gold. Le tweet original est centré sur un court extrait des protagonistes du jeu montrant les meilleurs moments disco de Mass Effect, avec une Femshep plus groovy que jamais. Le tweet de Walters commence par rappeler le travail qui a été fait dans le projet avant de prendre un ton plus jovial. Le compte officiel de la franchise se veut un peu plus sérieux, annonçant rapidement le statut du jeu et rappelant aux joueurs qu’il sortira le 14 mai.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It's been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that's you're thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi — Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021

À mesure que la date de sortie approche, plus d’informations concernant les changements de cette nouvelle édition ont commencé à faire surface. La fin controversée de Mass Effect 3, par exemple, semble avoir subi quelques modifications.

Les éditions remasterisées des jeux promettent également d’améliorer la qualité graphique de chaque titre, en particulier le Mass Effect original (l’honorable aïeul datant tout de même de 2007). En plus des graphismes améliorés, de petites mises à jour de la qualité de vie, comme l’inventaire optimisé et les changements HUD, espèrent créer une meilleure expérience.

Les développeurs continueront à certainement à peaufiner certains aspects du titre jusqu’au lancement (et au-delà), mais l’équipe de BioWare a certainement franchi une étape digne d’une petite danse de la joie.