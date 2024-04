Star Wars Outlaws – Une date de sortie et un story trailer captivant

On peut quand il le faut se montrer critique envers certaines productions Ubisoft, notamment en ce qui concerne la redondance de la boucle de gameplay sur différents jeux de la firme qui adoptent tous des mécaniques assez similaires. C’est un fait, de Far Cry à Assassin’s Creed en passant par Ghost Recon et Watch Dogs, on retrouve en ces titres certains gimmicks propres à l’éditeur français.

Néanmoins, et à l’instar d’Avatar, on sent bien que des efforts sont consentis pour faire évoluer les choses. Star Wars Outlaws semble bien parti pour pérenniser cela et lancer une nouvelle ère chez Ubisoft et on ne l’avait pas vu forcément venir, tant on ne savait au départ ce que pourrait donner un jeu de cette licence chapeauté par Ubi.

Bon, sachons aussi raison garder, nous n’avons pas mis les mains sur le jeu et il nous faudra patienter encore quelque temps pour savoir de quoi il retourne vraiment, et surtout de nous rendre compte par nous même si les mécaniques éculées des open-world made in Ubisoft sont bien de l’histoire ancienne. D’histoire, il est d’ailleurs ici question puisque le nouveau story trailer du prochain hit (à n’en pas douter) en provenance des studios de Massive Entertainment (The Division) vient d’être diffusé sur YouTube.

Au programme : présentation de l’univers, des personnages, dont l’antagoniste, et surtout du scénario qui tournera autour des factions de hors la loi de cette dangereuse galaxie sous contrôle de l’Empire puisque le titre se déroule entre L’Empire contre-attaque et Le retour du Jedi. On a aussi eu le droit à quelques moments fan service avec l’apparition de Jabba The Hutt ou encore du sarlacc et de Han Solo congelé dans la carbonite. La bonne nouvelle est que nous aurons sans doute pas mal de planètes différentes à explorer, dont certaines jamais vues encore à l’écran.

Mais l’information principale est que la date de sortie a aussi été annoncée par le biais de ce trailer. Star Wars Outlaws est donc prévu pour sortir le 30 août prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Autant dire que l’on est impatient, puisque plus l’on voit tourner la bête, plus elle nous donne envie de nous lancer corps et âme dans l’aventure.

Ubisoft semble donc bien parti pour réaliser une belle année 2024, notamment après le succès de Prince of Persia: The Lost Crown, mais aussi parce qu’en marge de ce Star Wars, un certain Assassin’s Creed Red sortirait avant la fin de l’année fiscale en cours. Enfin, il ne faut pas oublier Far Cry 7 qui pourrait se voir annoncé le 10 juin prochain lors de l’événement Ubisoft Forward si l’on en croit les dernières rumeurs.