Des figures du jeu vidéo relaient les rumeurs d’un nouveau KOTOR

KOTOR, pour les non-initiés, c’est Knight of the Old Republic, le RPG situé dans l’univers Star Wars, et pour beaucoup, le meilleur jeu Star Wars jamais sorti. Un nouveau KOTOR est donc attendu par les fans depuis 2005 et la sortie du moins bon deuxième épisode.

Mais cette annonce est double, puisque outre la news concernant le titre lui-même, c’est aussi son développeur qui fait parler de lui. On le sait depuis l’annonce du jeu Star Wars développé par Ubisoft, l’exclusivité détenue par EA concernant la licence est arrivée à son terme. Et ce nouveau jeu KOTOR ne serait en effet pas signé par Electronic Arts.

On ne sait pas encore à qui a échu la responsabilité de produire le jeu, mais on sait que ce n’est pas EA. Une aura de mystère entoure même le dev’ en question. “Personne ne va deviner, ça c’est certain”, avait commenté Jason Schreier en personne sur ResetEra, sous un post qui débattait déjà d’un éventuel nouveau KOTOR en décembre.

Depuis, Nata Najda de Wushu Studio, l’un des studios derrière Destruction All Stars, a lui aussi commenté sur ResetEra : “Ce n’est pas aussi mystérieux que vous l’imaginez. C’est juste un nom que beaucoup de gens ne connaissent pas.”

Bespin Bulletin, un podcast qui parle de l’univers Star Wars (Bespin est le nom d’une planète qui apparaît dans l’Empire Contre-attaque), a lui aussi évoqué ce troisième KOTOR, ainsi qu’un autre jeu Star Wars développé par EA, qui ne serait pas Battlefront III (bonne nouvelle, diront certains !). Avec le jeu signé Ubi, ce sont donc trois titres situés “dans une galaxie lointaine” qui seraient en production. Attention à ce que l’overdose de Star Wars au cinéma qui a conduit Solo: A Star Wars Story à un demi-échec ne se transmette pas à l’univers du jeu vidéo…