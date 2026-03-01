tt

Stage Tour, le successeur de Guitar Hero, de retour pour les fêtes

Stage Tour

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
01 mars
22:15

Stage Tour, le successeur de Guitar Hero, de retour pour les fêtes

01 mars
21:59

À quoi jouer en attendant Grand Theft Auto VI ?

01 mars
21:26

La perte au coeur du récit : quand le jeu vidéo raconte le deuil

01 mars
20:59

Myrient s’arrête – Le symptôme d’une préservation vidéoludique sous pression

01 mars
18:11

Dix ans de Stardew Valley, Resident Evil Requiem et Pokémon Vents et Vagues – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

01 mars
17:03

Pokémon Champions – La révolution du VGC est actée pour le mois d’avril sur Switch

Test Nicky Larson – 35 ans après, toujours l’Étalon de Shinjuku ?

Test Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties – Un remake à la hauteur de cet épisode indispensable

Test Reigns: The Witcher – Pur fan service ou réel ode au sorceleur ?