Squidlit – De la simili-Game Boy pure et dure pour pas cher

Squidlit – Tentacules de poulpe sur leur lit d’encre et de pixels, supplément chiptune.

Votre bonne vieille Game Boy d’origine vous manque, mais vous l’avez refourguée pour 5€ à l’occasion d’un vide-grenier pour vous offrir un grec ? Vous êtes nostalgique de cette époque bénie où vous transportiez dans votre poche tout un univers de pixels aux nuances de jaunes et de verts adorées ? Squidlit vous a entendu, et vous propose, avec son jeu du même nom que celui du studio, une aventure qui aurait très bien pu trôner au sein de vos étagères sur une de ces petites cartouches grises tant aimées, aux côtés d’un Tetris, d’un Mario Land ou d’un Gargoyle’s Quest.

Dans Squidlit, vous incarnez un petit poulpe, qui vit dans un village rempli de petits poulpes, protégé par un magicien poulpe. On ne va pas s’attarder sur le scénario de la chose, qui s’avère, comme à l’époque, parfaitement anecdotique. Toujours est-il que vous allez devoir prendre la route pour rejoindre un funeste château dans lequel mille embûches et ennemis vous attendent. Et pour vous défendre contre ces vils rascals, une seul arme : votre encre.

De fait, tel un bon vieux jeu Game Boy, Squidlit ne fait appel qu’à deux touches : la croix directionnelle, et le bouton de saut. Lorsque vous avez sauté et que vous appuyez de nouveau sur le même bouton, vous tirez un jet d’encre en-dessous de vous, qui vous permettra de neutraliser les ennemis divers et variés qui se présenteront sur votre chemin. Vous ne pouvez donc attaquer que du dessus, à vous de gérer comme il se doit vos sauts dans ce jeu de plateforme tout droit venu des années 90.

Squidlit a été réalisé exactement comme un jeu Game Boy, il en reprend donc les variations de teintes (vous pouvez régler le contraste à l’aide d’une molette), et ses divers bruitages et musiques ont été réalisés via un programme appelé Little Sound DJ qui permet de recréer les sonorités de la petite reine de chez Nintendo.

Squidlit est présent depuis 2018 sur Steam ; il est désormais disponible également sur Switch depuis quelques jours, et y jouer en nomade contribuera d’autant plus à vous replonger dans le délire Game Boy. Sur PC comme sur console, il ne vous en coûtera que 1.59€, autant dire que vous n’allez pas craquer votre PEL pour vous replonger dans le passé…