Sony ressuscite Psygnosis – Des titres cultes de retour ?

C’est une info qui est aussi maigre que les espoirs qu’elle suscite sont grands : Sony semble décidé à réveiller la marque Psygnosis, label qui a fait les belles heures des joueurs de la fin des années 80 et des années 90. Si l’éditeur et développeur sort des jeux dès 1985, c’est en 1989 qu’il commence à marquer les joueurs, avec Baal, tout d’abord, mais surtout Shadow of The Beast, qui marquera pour toujours les joueurs Amiga.

Avec des graphismes particulièrement détaillés, quatre fois plus de couleurs à l’écran que dans la majorité des jeux, et un scrolling différencié (ou « parallaxe ») qui comprendra jusqu’à treize niveaux de défilement, je jeu semble apporter la puissance des machines d’arcade à la maison !

Et ce sera loin d’être le seul fait d’arme des studios. Durant l’ère Amiga/ Atari ST, Psygnosis nous aura livré quelques adaptations de succès hollywoodiens (le Dracula de Coppola, Cliffhanger, d’après le film de Renny Harlin avec Sylvester Stallone ou encore Last Action Hero…), un jeu mettant en scène sa propre mascotte, la chouette, dans le shoot’em up Agony (à ne pas confondre avec la purge de 2018), mais surtout Lemmings !

Succès qui permit à Psygnosis de devenir l’un des “gros” du jeu vidéo et d’investir dans la recherche et le développement. Un succès qui mit aussi son développeur, DMA Design sur les rails avant que celui-ci ne devienne… Rockstar ! (oui, oui, le Rockstar de GTA !)

Au milieu des années 90, Psygnosis aura grandement participé au succès de la PlayStation. Sony rachète la société, et ce sont des ingénieurs Psygnosis qui mettent au point de dev kit de la première PlayStation. Ses studios sortent ensuite des jeux emblématiques qui auront particulièrement contribué à l’aura de la machine, comme Wipeout, Destruction Derby, Kula World ou Alundra.

Si la fin des années 90 et le début des années 2000 marque la fin de Psygnosis, c’était peut-être pour mieux revenir vingt ans plus tard. Sony a en effet redéposé la marque et son emblématique chouette, mais aussi racheté le studio Firesprite, engagé auprès de Guerilla sur le futur Horizon VR pour PSVR2, mais surtout fondé par des anciens de Psygnosis.

Alors, Sony s’apprêterait-il à faire revivre la légendaire chouette ? Avec les rumeurs d’un catalogue rétro qui viendrait habiller la prochaine offre Spartacus, on a bien envie de spéculer… Mais au-delà des jeux emblématiques qu’elle a signés, la société Psygnosis était surtout connue pour la liberté créative qui y régnait. Exactement ce dont aurait besoin le line up de la PlayStation 5…