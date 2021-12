Sony acquière le studio Valkyrie Entertainment

Véritable tendance depuis le début de l’année 2021, Sony Interactive Entertainment continue sa vague de rachat de studio afin d’étoffer son catalogue. Après le rachat de quatre firmes au cours de cette année tel que Nixxes (Shadow of Tomb Raider, Marvel’s Avengers), c’est maintenant au tour de Valkyrie Entertainment d’être racheté par le géant japonais. Avec le rachat de ce studio, Sony acquière donc son 17e studio depuis 1998.

Il faut reconnaitre qu’avec l’arrivée de la neuvième génération de consoles, les grandes firmes de développement vidéoludiques se sont lancées dans une guerre à l’acquisition de boîtes de moindre importance, s’assurant par la même occasion de futurs jeux pour leurs catalogues. Ainsi, il n’est pas rare d’apprendre que Sony ou Microsoft ont racheté tel ou tel studio, lançant par la même occasion moult débat pour savoir que vont devenir les titres gérés par les boîtes rachetées. Mais Valkyrie Entertainment reste un cas assez particulier.

En effet, Valkyrie Entertainment n’est pas un studio connu pour ses créations originales, mais est plus connu pour être une équipe d’appoint pour diverses firmes. Ainsi, on sait par exemple que ces derniers ont aidés dans le développement d’Halo Infinite ou encore pour Valorant. Il n’est donc pas question ici pour Sony d’étoffer son catalogue avec ce rachat mais juste d’offrir un soutien aux seize autres équipes qui seraient déjà bien occupées d’après les dernières nouvelles de la PlayStation.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5

— Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021