Skábma: Snowfall – Une aventure narrative au pays des rennes

Les Samis sont un peuple autochtone d’une zone qui couvre le nord de la Finlande, de la Suède et de la Norvège ainsi que la péninsule de Kola en Russie (connue sous le nom de Laponie). Et le studio Finlandais Red Stage Entertainment nous donne bientôt l’opportunité d’incarner l’un d’eux dans leur tout premier jeu, Skábma: Snowfall.

Áilu, un jeune gardien de rennes Sami, se voit plongé malgré lui dans une aventure prenant des proportions célestes. Il sera question de maladie, d’esprits, de connexion à la nature et de pouvoirs chamaniques. Le tout sur fond de culture Sami qui nous permettra d’en apprendre un peu plus sur ce peuple qui a toujours dû s’adapter aux changements, qu’ils aient été imposés par la nature ou par les Hommes.

Avec notre jeune gardien, nous explorerons un monde nordique merveilleux dans lequel les “contes de feu de camp” prennent vie. Les développeurs annoncent une aventure narrative à la troisième personne et nous devrons, semble-t-il, résoudre des “énigmes environnementales” et relever des “défis de plateforme”.

La première bande-annonce du titre ne nous laisse pas indifférent avec ses graphismes enchanteurs (même s’il nous font beaucoup penser à ceux de Kena: Bridge of Spirits qui, lui, devrait sortir ce 21 septembre) et sa musique envoûtante. Il se pourrait bien que la scène indépendante accueille une fois de plus une petite perle.

Évidemment, la qualité d’un jeu ne s’arrête pas à sa direction artistique, et même si l’équipe de Red Stage Entertainment (composée de seulement trois personnes pour le moment) a l’air particulièrement consciencieuse quant à cet aspect, il ne faudrait pas que le contenu du titre soit pauvre et sans intérêt. Évidemment, l’idée de mettre en avant un peuple indigène relativement méconnu est plutôt bien vue et devrait apporter du fond.

Nous espérons avoir un peu plus d’éléments concernant Skábma: Snowfall dans les mois à suivre. Sa sortie est initialement prévue pour le premier trimestre 2022 sur PC et un portage sur consoles est envisagé. On vous laisse sur le trailer du jeu, et n’hésitez pas à nous faire part de vos impressions.