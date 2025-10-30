Simogo Legacy Collection – 15 ans de game design inspiré

Derrière l’excellent runner musical Sayonara Wild Heart et le génial puzzle game Lorelei and the Laser Eyes, on trouve un développeur suédois indépendant : Simogo. Comme pour Ankama, le nom du studio a été construit d’après les prénoms de ses fondateurs, Simon et Gordon, un duo complémentaire, le premier s’occupant de la partie créative quand le second prend surtout en charge la partie technique.

Et même s’ils étaient un tout petit peu plus nombreux pour le développement de Lorelei, c’est à deux qu’ils ont commencé l’histoire du studio, avec à leurs débuts, essentiellement des jeux mobiles. Sayonara Wild Hearts, le premier gros hit du studio, était d’ailleurs initialement prévu comme un jeu mobile : il est sorti sur iOS via Apple Arcade avant d’atterrir sur Nintendo Switch puis sur PlayStation. Mais tous les jeux de Simogo n’ont pas eu la chance d’être portés, au contraire même : l’immense majorité des jeux « pré-Sayonara » sont uniquement disponibles sur iOS, avec ce que cela implique de risque de disparition.

On se souvient par exemple qu’en 2017, la fin de la prise en charge des applications 32 bits par iOS 11 a entraîné la suppression pure et simple de milliers (!) de jeux et d’applications, dont les développeurs n’étaient plus en activité, ou n’avaient simplement pas le temps ou les moyens d’assurer le suivi.

C’est avec cette problématique à l’esprit que Simogo a pensé la compilation Simogo Legacy Collection, qui revient sur les premiers travaux du studio :

« Pendant des années, nous avons discuté de la façon dont nous pourrions préserver nos jeux mobiles, qui sont en danger constant de disparition, ou de devenir injouable du fait des nouvelles versions des OS ou des évolutions des configurations matérielles. Nous avons toujours pensé qu’en faire une compilation pour PC et consoles serait la bonne solution… » – Simogo, sur la page officielle dédiée au jeu

Un peu comme l’avait fait le studio Deconstructeam avec Essay on Empathy, Simogo nous propose donc une compilation qui permet de retrouver l’ensemble de ses travaux précédant la sortie de Sayonara Wild Heart. Ce sont donc sept jeux qui se retrouvent réunis dans cette compilation : Kosmo Spin, Bumpy Road, Beat Sneak Bandit, Year Walk, DEVICE 6, The Sailor’s Dream, et SPL-T, abordant autant de genres et de directions artistiques différents.

On sait, ne serait-ce qu’à travers Sayonara Wild Heart et Lorelei and the Laser Eyes, que Simogo est très à l’aise pour passer d’un genre à l’autre (et l’on parle ici autant de gameplay que de design). Cette compilation devrait nous permettre de fouiller plus en avant cette malléabilité, ainsi que les thèmes chers au studio. D’autant que Simogo Legacy Collection ne se contentera pas d’aligner bout à bout quelques vieux jeux mobiles, mais a été réfléchi comme un vrai projet éditorial.

« Nous voulions que Simogo Legacy Collection soit une vision définitive des premières années de Simogo. C’est pourquoi nous avons décidé d’y inclure tous nos projets alternatifs (y compris des prototypes non destinés au mobile) ainsi que de la musique et des images, pour peindre un portrait complet des la première période de Simogo »

La compilation comprendra donc une tonne de matériels accompagnant les jeux : podcast, e-book, musique, prototypes, …, avec à cœur la possibilité d’en profiter le mieux possible quelque soit le support. Une attention toute particulière a ainsi été portée aux contrôles (pensés à l’origine pour les écrans tactiles des mobiles) et au format de l’écran.

Simogo Legacy Collection sera disponible à compter du 2 décembre, sur PC et Switch. À noter que l’actualité du studio compte aussi la parution d’un livre racontant les quinze années de vie du studio : Heartbeats, Dreams and Laser Eyes: 15 Years of Simogo, actuellement en précommande chez l’éditeur Lost in Cult pour une livraison programmée pour le deuxième semestre de 2026.