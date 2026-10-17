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Shrek et sa bande se la jouent en mode GTA 6

Annonce du jeu Shrek 2 Remastered
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EG65

Joueur aguerri et cinéphile assumé. Toujours à la recherche de la prochaine œuvre qui me restera longtemps dans la tête une fois le générique défilé.

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