Shrek et sa bande se la jouent en mode GTA 6

C’est la surprise du jour, le jeu Shrek 2 s’apprête à faire son retour dans une version remasterisée plus de 22 ans après sa sortie originale. Qui l’a demandé ? Absolument personne ! Mais si l’on prend le temps d’en faire un article, c’est pour le clin d’œil amusant à GTA 6. En effet, le trailer d’annonce à voir plus bas reprend les néons et l’esthétique des images promotionnelles avant d’en parodier les jaquettes emblématique de la saga Rockstar. Shrek et Jason, même combat.

Initialement paru en 2004 pour accompagner le second opus au cinéma (le meilleur de la série, on ne veut rien savoir), le jeu d’action-aventure Shrek 2 permet d’incarner les personnages emblématiques en revivant les moments et lieux iconiques du long-métrage entre séquences de mini-jeux, de combat et de plateforming. Avec plus de 4 millions d’exemplaires écoulés, Shrek 2 s’est imposé comme un vrai succès commercial. Qui l’eût cru ?

Cette nouvelle version promet de remettre au goût du jour l’expérience originale en proposant des textures améliorées, une interface reconçue et une résolution ultra haute-définition 4k. Un mode photo et des codes de triches seront également de la partie à en croire la fiche descriptive du Xbox store, désormais supprimée. Le mode coopératif sera lui aussi de retour avec jusqu’à 4 joueurs en local ou en ligne. Initialement porté par Activision, Shrek 2 Remastered est développé par Aspyr, studio bien connu pour leur implication dans bon nombre de remasters.

Une annonce Shrek 2 lors du prochain ID@Xbox?

Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle, le logo Xbox en début de vidéo laisse supposer que celle-ci devait paraitre lors du prochain showcase ID@Xbox prévue pour le 20 octobre. Dans la liste des titres confirmés figure The Wolf Among Us Remastered, reste à savoir si Bigby sera accompagné de Shrek et Fiona lors de cette présentation. En attendant Shrek 5 en 2027 (on a très peur), jouons à Shrek 2 Remastered. Ou pas.