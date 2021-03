Square Enix – Un showcase avec des images du nouveau Life is Strange

Square Enix lance à son tour son propre Nintendo Direct-like, intitulé sobrement Square Enix Presents. L’affiche du programme à venir mentionnant « printemps 2021 », on imagine que le programme a vocation à connaître d’autres éditions, peut-être saisonnières…

Comme il est de coutume pour ce genre de format, il faut s’attendre à la mise en valeur de certains titres sortis ou à venir, et à quelques annonces. La tête d’affiche sera le prochain jeu de la franchise Life is Strange. Un titre qui génère déjà quelques doutes, puisqu’on sait que Dontnod, le créateur de la licence, ne participe pas au développement du titre, qui sera sûrement confié aux auteurs de Before The Storm. On en aura ainsi confirmation lors de cet événement Square Enix Presents, qui nous permettra aussi de découvrir le tout nouveau héros du jeu.

Pour le reste du programme, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. Des nouvelles de Marvel’s Avengers, dont on attend plus rien depuis déjà avant sa sortie, de Tomb Raider, à l’occasion du 25e anniversaire de la marque, célébré avec une compilation, mais sans nouveau jeu (à l’exception d’un titre mobile), et Outriders, dont on n’a plus grand-chose à découvrir maintenant que la démo est sortie.

On aura aussi droit à des images de Balan Wonderworld, de Just Cause Mobile, et de quelques annonces concernant des titres des studios Square Enix à Montréal. C’est là que ça pourrait devenir intéressant… sauf que Square Enix Montréal est spécialisé dans le développement de jeux mobiles.

Enfin, il faut s’attendre à voir aussi quelques jeux Taito, marque patrimoine appartenant aujourd’hui à Square.

On voit bien que chacun se sent obligé de tenir sa petite conférence en streaming, quitte à n’avoir rien à y montrer. Certes, le format permet de pallier l’impossibilité d’être représenté en convention traditionnelle. Cependant, il serait peut-être judicieux de les garder pour les moments où les éditeurs ont vraiment quelque chose à montrer, afin de conserver ce côté événementiel et l’intérêt des joueurs.

Ce Square Enix Presents Printemps 2021 se tiendra pendant environ quarante minutes le 18 mars à 19h00, heure française, sur les chaînes Twitch et YouTube de l’éditeur.