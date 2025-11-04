Saints Row – Le retour d’une saga moribonde ?

Si Grand Thief Auto cartonne et cartonnera toujours, il n’est pas donné à tout le monde de réussir sur le même chemin. Comme c’est le cas de la série de Saints Row, que l’on a érigée un temps comme le principal concurrent de la machine de Rockstar Games. Pourtant, bien qu’elle se fasse (très) discrète ces derniers temps, il est bien possible qu’elle n’ait pas encore dit son dernier mot, à en croire les propos de son créateur.

La nouvelle vient un peu de nulle part et, si on la place dans un contexte actuel, paraît même assez opportuniste : comment ne pas voir en effet le lien avec le tant scruté GTA VI, qui dans l’espace de quelques mois (mai 2026) débarquera sur nos consoles ? Quoi qu’il en soit, le sujet est lancé et il est, semble-t-il, à considérer. C’est du moins ce qu’affirme Chris Stockman, l’homme ayant travaillé sur la licence au tout début de son existence.

Après l’échec, l’espoir ?

Dans une interview accordée (dont certains éléments sont rapportés plus bas) à PCGamesN, le design director du premier opus a, dans un premier temps, fait part de sa volonté de monter une équipe dans le but de redonner vie à la série. Un engouement qui, d’autre part, aurait eu l’appui du détenteur des droits : Embracer, qui de fait solliciterait les talents de Stockman pour la confection d’un nouveau scénario.

« Je souhaite ramener la franchise Saints Row à ses racines. Comme vous le savez, j’ai réalisé Saints Row 1 et j’ai le sentiment que la série s’en est trop éloignée. Je comprends tout à fait pourquoi ils ont pris cette direction, mais au final, ils se sont en quelque sorte mis dans une impasse dont ils ne peuvent plus sortir. »

Cependant, relativisons : il ne s’agit pour le moment que de simples conversations autour d’un possible projet. Et puis, les propos partagés sont encore trop monolithiques pour accorder un quelconque crédit. Ce n’est, pour le moment, rien de plus que la volonté d’un créateur de revoir sa chose revenir sur le devant de la scène.

Néanmoins, si cette projection voit le jour, des questions qui surgiront inévitablement, à l’instar du fameux « pourquoi ». N’est-ce pas au dernier Saints Row, le reboot qui devait donner un nouveau souffle à la saga, que l’on impute en partie le déclin et la fin de Volition ? Ensuite, est-il réellement judicieux de « penser un nouvel opus conforme à l’esprit des anciens » comme le souhaite Stockman ?