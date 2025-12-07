Romeo is a Dead Man fixe sa date de sortie et affiche toute son ambition

On imaginait Grasshopper Manufacture encore discret sur Romeo is a Dead Man, mais le studio revient sans prévenir avec une date plus proche que prévu : le 11 février 2026. Dans le nouveau trailer, entre l’esthétique tokusatsu et une violence ultra-stylisée typiquement japonaise, deux plans glissés en toute fin retiennent surtout l’attention, des références si appuyées qu’elles semblent forcément porteuses de thématiques et de textures annonciatrices.

Romeo is a Dead Man marque le premier projet du studio sous Unreal Engine 5, autant de production value n’était pas arrivée depuis Killer is Dead en 2013. Quel plaisir de voir Grasshopper Manufacture lâcher le hardware vieillissant des consoles de Nintendo pour s’autoriser plus d’ambition technique.

On retrouve Romeo Stargazer, agent du FBI spatio-temporel coincé entre la vie et la mort, lancé à la fois sur la piste des criminels du multivers et de Juliet, son amour perdue dans les failles. Le ton semble grotesque, romantiquement exacerbé, et on reste sans surprise dans du beat’em all ultra-nerveux.

Le dooming dans le sang

Les clins d’œil du trailer à Gundam et Evangelion ne sont pas seulement des hommages : ils convoquent deux des œuvres les plus révolutionnaires du mécha, celles qui ont replacé l’humain, ses failles et ses doutes, au cœur du genre. Gundam, à la fin des années 70, a transformé le robot en arme lourde portée par des adolescents écrasés par la guerre et sa géopolitique dans un contexte plus réaliste, inventant le sous-genre du « real robot ».

Vingt ans plus tard, c’est Evangelion qui a ensuite dynamité le genre en faisant de l’apocalypse un reflet de la psyché, où la violence extérieure n’est qu’une métaphore des traumatismes intimes de nos personnages. En quelques images, le trailer de la nouvelle prodution de SUDA51 suggère qu’il puise dans cet héritage émotionnel brut.

Romeo is a Dead Man s’annonce ainsi comme un condensé de tout ce que le studio a toujours défendu, l’excès comme esthétique, l’action comme langage, et le chaos symbolique comme méthode. Rendez-vous le 11 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S pour vérifier si ce grand retour tient toutes ses promesses.