Resident Evil Re:Verse – Les Configurations PC et une bêta ouverte de sortie

A paraitre le 11 mai prochain dans la même galette que Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse, ou en d’autres mots une énième tentative de Capcom de proposer un multijoueur potable à la saga, revient aujourd’hui sous le feu des projecteurs, notamment pour que l’on puisse découvrir si oui ou non notre PC sera capable de faire tourner la bête.

L’éditeur japonais, vient en effet de communiquer les configurations minimales et recommandées du jeu et comme on pouvait s’y attendre, il ne faudra pas un foudre de guerre pour le faire tourner. Ces informations ont été dévoilées sur la page Steam de Resident Evil Re:Verse à l’occasion du lancement de la phase de bêta test publique du titre. Les voici :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-7500 ? AMD Ryzen 3 1200

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM ? AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM

Direct X : 12

Espace disque dur : 8 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7 8700 ? AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ? AMD Radeon RX 5700

Direct X : 12

Espace disque dur : 8 GB d’espace disque disponible

Comme vous pouvez le constater, on est loin des prérequis standard d’aujourd’hui, mais attention, Resident Evil Village risque lui de se montrer un poil plus gourmand que cela, alors ne criez pas victoire trop tôt. Cela s’explique par l’habillage graphique du jeu assez cartoon, avec un style dessiné plutôt sympathique il faut le reconnaitre, mais aussi de la volonté surement de Capcom qu’un maximum de personnes puisse faire tourner ce multijoueur compétitif sur un très large parc de machines.

Enfin, si vous souhaitez essayer Resident Evil Re:Verse, sachez que le jeu est entré aujourd’hui en phase de bêta-test publique, et ce jusqu’au 11 avril prochain à 8h. Vous pourrez y accéder aussi bien depuis Steam que sur PlayStation 5 et Xbox Series S|X, ou encore sur consoles ancienne génération. Bien que gratuit, il risque d’être dispensable et la question que l’on se pose tout quant au multijoueur dans la saga est la suivante : à quand un Outbreak 3 Capcom ?