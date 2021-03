Resident Evil: Village – Microsoft dévoile le poids de la bête

Le dernier événement Capcom diffusé le 21 janvier dernier nous avait donné une démo exclusive à la plateforme PS5. Cette dernière nous avait permis une exploration du château qui, semble-t-il, sera le théâtre d’une partie importante de la trame narrative de Resident Evil: Village. Cette démo nous transportait donc dans un château aux allures lugubres, et la créature visible à la fin nous rappelle un certain personnage aux dents longues et ne sortant que la nuit. Hypothèse qui semble se confirmer par la présence de Lady Dimitrescu (notez donc la consonance du nom de famille qui semble nous renvoyer vers les pays de l’Est, bonjour la Transylvanie).

Malheureusement, pour le moment, cet essai était exclusif à la PS5, et il faudra probablement attendre l’arrivée du printemps pour espérer tester une autre partie du jeu sur Xbox par exemple. Ce qui nous amène donc au cœur de l’information de ce jour, à savoir : de quel espace devrons-nous disposer pour nous permettre de nous aventurer dans ce village plus que macabre ?

Il ne nous faudra pas moins de 50,02 Go de disponible, à savoir que ce nombre n’est qu’une simple indication pour le moment. En effet, il ne faut pas oublier que la plupart des jeux bénéficient d’un patch day one dès leur sortie, ajoutant par conséquent du poids au jeu. La version Xbox sera également disponible avec l’option Smart Delivery, qui nous permettra de bénéficier d’un patch “next-gen” gratuitement. Pour l’heure, le poids du jeu sur les plateformes de Sony n’est pas encore connu, même si nous supposons que la taille ne différera pas énormément.

Resident Evil: Village sera de sortie normalement à la date du 7 mai 2021, sous réserve évidemment d’un changement de calendrier, au vu encore une fois des différents reports que nous ne pouvons malheureusement que constater ces derniers temps chez les divers développeurs.