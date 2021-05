Reina & Jéricho – Prêts pour une virée dans le Temps ?

Le sujet comme l’utilisation du temps semble plutôt en vogue dans les jeux de ces dernières années entre l’utilisation des boucles temporelles comme dans Returnal ou bien Deathloop à venir où encore les retours en arrière possible de Maxine dans Life is Strange. Bien qu’il s’agisse d’un jeu indé, le jeu que nous allons vous présenter aujourd’hui n’échappera pas à cette règle ! Et nous allons vous parler ici de Reina & Jéricho.

Il s’agira ici d’incarner le personnage de Reina, héroïne bien malgré elle qui devra utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Jéricho. Pour l’heure nous n’avons que très peu d’informations sur le personnage de Jéricho qui figure au coté de Reina sur l’image principale à laquelle nous avons eu accès. Et pour opérer ce sauvetage vous aurez en votre possession la Machine à Regret, un collier couleur émeraude qui vous permettra de revenir en arrière.

Mais attention, ces retours dans le passé ne se feront pas sans conséquences. Certains chemins se révèleront plus courts ( plutôt positif ) mais à contrario si vous aviez dépouillé un ennemi un peu plus tôt ce même ennemi reviendra à la vie, MAIS dépourvu des objets qu’il pourrait avoir en sa possession.

Le jeu annonce une rejouabilité assez conséquente puisque les niveaux auront une fonction random qui permettra aux ennemis de ne pas apparaître tout le temps au même endroit, et modifiera le loot qu’ils pourront potentiellement laisser derrière eux. Par ailleurs, les manipulations du temps pourront probablement amener leur lot de conséquences également. Ce qui pourra nous donner cette impression de jouer pour la première fois au jeu !

En ce qui concerne le développement du titre, nous avons affaire ici à un petit studio indé uni tant dans les affaires que dans la sphère privée puisque Dave et Vanessa Wightman sont également partenaires dans la vie. Et Vanessa s’est vraisemblablement collée à la composition de la musique, elle se lançait dans des séances d’improvisation et elle décidait avec son mari des morceaux à approfondir pour Reina & Jéricho.

Pour le moment nous ne disposons d’aucune date précise de sortie si ce n’est cette très large fenêtre de 2021. Le jeu sera disponible pour la new-gen ainsi que sur Steam et Switch. Le jeu est d’ailleurs déjà ajoutable à sa liste de souhaits sur Steam. Alors, prêt(e)s à plonger dans les méandres du temps, telle Hermione Granger et son Retourneur de Temps ?