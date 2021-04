PS Plus Mai 2021- Encore du AAA, mais pas des plus récents…

On avait eu l’impression ces derniers mois qu’un programme PS Plus “musclé” pourrait apparaître pour Sony comme une réponse crédible au Game Pass de Microsoft.

En effet, depuis quelques mois, les affiches mensuelles du PS Plus mêlent gros AAA et nouveautés toutes fraîches, redynamisant une offre qui avait un perdu de son intérêt avant que ne sorte la PlayStation 5. Ainsi, les abonnés au programme ont pu jouer sans frais supplémentaire à Maneater, Control, Days Gone, FFVII Remake, et ont pu tester “day one” Maquette, Destruction All Stars ou encore OddWorld: Soulstorm.

Si, pour ce mois de mai, un gros jeu triple A est encore à l’affiche, on observe quand même un petit coup de mou et une affiche bien moins alléchante que les mois précédents. Voici donc les jeux qui seront téléchargeables pour les abonnés le mois prochain :

Wreckfest (PS5)

Le jeu de course automobile où tous les coups sont permis, successeur spirituel de FlatOut et signé des mêmes auteurs que ce dernier, tient lieu de la nouveauté de ce mois-ci. Et en effet, cette version PS5 est toute fraîche, embarquant une image en 4k affichée à 60fps et une utilisation optimisée de la manette DualSense. Reste que pour une “nouveauté”, le titre a quand même déjà trois ans.

Battlefield 5 (PS4)

Trois ans, c’est aussi bientôt l’âge de Battlefield V, sorti en novembre 2018. Le FPS d’Electronic Arts racontant la seconde guerre mondiale avait été plutôt bien accueilli par la presse à sa sortie, et dispose en plus d’une campagne solo, de différents modes multijoueurs, dont l’inévitable mode Battle Royale. L’occasion de se remettre la licence en tête avant la sortie du prochain épisode prévu pour la fin de cette année.

Stranded Deep (PS4)

Le jeu le plus frais de cette sélection est sorti il y a tout pile un an sur PS4 (mais en vérité dès 2015 en bêta sur PC…). À l’époque, cette simulation de Robinson Crusoé pouvait s’avérer particulièrement pertinente en plein confinement, alors qu’on était tous à la recherche de moyens de s’évader, dans tous les sens du terme. C’était aussi une alternative 18+ à Animal Crossing ! En effet, comme chez Tom Nook, il s’agit dans Stranded Deep d’organiser sa vie sur l’île où l’on a échoué. Ou plutôt sa survie, car la nature comme la populace locale semblent décidées à nous compliquer la tâche…

Les jeux du mois seront disponibles dès le 4 mai prochain pour les abonnés PS Plus, date jusqu’à laquelle il est encore possible de récupérer les titres du mois dernier : Days Gone, Oddworld: Soulstorm, et Zombie Army 4: Dead War.