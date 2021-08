Preview The Vale: Shadow of the Crown – Une expérience audio-only candidat au GOTY ?

Alors que les éditeurs majeurs abreuvent le public de pseudo-originalité, matraquant les joueurs des sempiternels “une expérience originale”, ou le fameux “un jeu comme jamais vu auparavant” (faites une recherche sur Google avec ces phrases, juste pour rigoler), la véritable originalité est souvent à aller chercher chez les indépendants. Cela peut sembler d’une banalité crasse, mais le fait est que le champ d’expérimentation des indés est bien plus large que celui des studios dans le giron des majors. Une preuve supplémentaire de ce fait nous vient de l’Ontario, et se nomme The Vale: Shadow of the Crown.

Développé par le petit studio Falling Squirrel, The Vale est un jeu narratif avec des éléments action-RPG entièrement basé sur l’audio. Le titre est donc accessible aux non-voyants et malvoyants, et constitue une véritable expérience à part dont on ne sort pas indemne. Retour sur ce titre hors du commun que nous avons eu la chance de découvrir et de parcourir grâce à sa démo sur Steam.

Une fois manette en main, nous prenons le contrôle d’un gardien, aveugle de naissance, et à l’instar de tout autre jeu d’aventure, sommes chargés de livrer combat à différents types d’ennemis en temps réel. Bien entendu, l’obligatoire quota de loot d’or et d’équipement est de la partie. Tout un volet exploratoire est aussi présent, avec différentes quêtes à accomplir, des villages à explorer, de la chasse d’animaux et de la recherche d’artefacts dans des donjons.

Rien de neuf sous le soleil nous direz-vous. Et vous avez totalement raison. Mais là où le jeu se détache totalement de la concurrence, c’est dans sa proposition même. The Vale : Shadow of the Crown étant un jeu basé uniquement sur l’audio, un casque est fortement recommandé et aucun visuel ne viendra accompagner votre périple. Les seuls éléments visuels du jeu ne sont que des particules qui errent sur l’écran, comme vous pourrez le constater à la vision du trailer du jeu.

Le feeling en jeu est tout d’abord perturbant, puisque le soft vous invite à jouer les yeux fermés, puis exigeant (les premiers combats sont très surprenants en termes de feedback), pour laisser une fois le jeu quitté, une impression d’accomplissement rarement atteint par un jeu vidéo, sauf dans les SoulsBorne peut-être.

Le fait de devoir incarner un héros aveugle positionne le joueur en position de faiblesse. On se surprend à être à l’affut du moindre son (évidemment) et à rester en permanence sur le qui-vive. Imaginez la sensation de parcourir un survival-horror, quand votre tension est à son paroxysme car vos munitions manquent et que vous ne savez pas ce que le prochain couloir vous réserve. Vous l’avez ? Cette sensation se lovera au creux de votre estomac tout au long de The Vale.

Ce sentiment de vulnérabilité, dû au handicap du héros, amène de nouvelles sensations et un ressenti inédit dans un jeu vidéo. Et pourtant, malgré cette infirmité, on se surprend à prendre confiance en soi, à aller de l’avant, d’abord guidé par les PNJ qui vous accompagnent (au doublage bluffant de justesse), puis en prenant l’initiative, surmontant peu à peu les barrières que le jeu nous impose pour passer du rang d’infirme à celui de héros. Une métaphore certes peu subtile, mais qui restitue au mieux ce que The Vale: Shadow of the Crown saura apporter à celles et ceux, qui auront le courage d’affronter ce monde les yeux fermés.

On ressort à la fois bouleversé, perturbé et quelque part grandi de cette expérience, pourtant assez courte, que représente la démo du jeu. Un aperçu intense du titre, qui devrait durer entre 5 et 6 heures dans sa version finale. Une durée courte, mais au vu de l’implication émotionnelle et sensitive qu’exige le titre de Falling Squirrel, cela sera amplement suffisant… La seule chose qui pourrait vous freiner serait le fait que le titre est intégralement en anglais. The Vale sera disponible le 19 août prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam, Epic Games Store et Itch.io.