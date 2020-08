Pokémon GO – L’Ultra Bonus démarre aujourd’hui

Niantic les attendait au tournant, les fans ont répondu à l’appel. La semaine dernière se tenait le Pokémon GO Fest, une célébration annuelle prétexte à l’introduction de nouveaux monstres et de rencontres entre dresseurs. Seulement, l’actualité de cette année étant ce qu’elle est, Pokémon GO a dû se renouveler et c’est donc un défi global qui a attisé la flamme des joueurs, ça et la promesse d’une belle récompense.

Cette récompense, la voilà : l’Ultra Bonus ; et elle démarre dès aujourd’hui pour ceux qui ont acheté le Pass comme pour ceux qui ne l’ont pas fait (le Pass du GO Fest, hein ?). La récompense se distillera sur 3 semaines, chacune ayant un thème spécifique. Dès aujourd’hui et jusqu’au vendredi 7 août, vous pourrez croiser nombre de Pokémon de type Dragon (ou monstres draconiques) dans la nature et dans les oeufs 7km. Hypotrempe, Minidraco, Tylton et autre Noadkoko d’Alola feront la queue pour vous rencontrer et éventuellement rejoindre votre arsenal, aussi bien sous leurs formes “vanilla” que chromatiques.

Vous aimez les challenges. Remplissez donc les Enquêtes spéciales ! Des missions temporaires seront proposées aux joueurs afin de rencontrer plus de dragons et, pour les plus chanceux, la forme shiny de Solochi, le shiny introduit cette semaine. Ajoutons enfin que Rayquaza fêtera son retour dans les Raid 5*.

Vous aimez les monstres chromatiques ? La 2ème semaine devrait vous faire voir des étoiles ! Effectivement, celle-ci sera consacrée aux bestioles venus d’ailleurs (et 2-3 exceptions). Si on retrouvera bien-sûr Mélofée et famille, Seleroc et Solaroc ainsi que Balbuto et Archéomire, vous pourrez y découvrir également Lewsor et les formes shiny de Stari, Staross et Deoxys (qui fera son retour dans les Raids)… Difficile de faire un casting plus étoilé que ça. Tout ce beau monde sera présent sur la carte, dans les Raids et certains dans les œufs 7km.

Enfin, lors de la dernière semaine, prenant part du 14 au 21 août, c’est les monstres d’Unys qui seront mis à l’honneur. Et celle-ci sera l’occasion d’introduire pas mal d’inconnus. Effectivement, Farfaduvet et son évolution, Emolga, Larveyette et famille mais également Frison accompagneront les débuts de Genesect sous sa forme “gratuite” (il était disponible un temps pour ceux qui avaient payé un Pass événementiel). Le chasser vous permettra d’ailleurs de peut-être rencontrer sa forme chromatique tout comme chasser les monstres de la famille de Nodulithe. En revanche, mauvaise nouvelle (sauf si vous vivez à New-York et on ne vous envie pas en ce moment si c’est le cas), si vous aviez hâte d’ajouter Frison à votre Pokédex : ce Pokémon sera exclusif à la ville (il faut ce qu’il faut pour booster le commerce local).

Voilà, sur ce, l’été étant particulièrement chaud cette année, pensez à bien vous hydrater quand vous chassez et n’oubliez pas votre masque et les gestes barrière. Et si ça vous emmerde, faites le pour les autres quand vous jouez à Pokémon GO.