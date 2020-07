Pokémon GO – Le roi des carpes demande audience à la communauté en août

Parmi les très nombreuses bestioles qui peuplent l’univers Pokémon, certaines se démarquent des autres. Effectivement, force est de constater que parmi celles-ci, certaines figures font fi du passage du temps et conservent leur popularité alors que de nouvelles trognes s’ajoutent au lot. On pensera notamment à Pikachu (l’égérie), Dracaufeu et Lucario (ou “les cools”) et les curieusement charismatiques. Dans ce dernier lot où Psykokwak est largement en tête (selon nous), on pourrait également penser à l’extrêmement inutile Magicarpe, créature dont le charisme fait écho à son extrême nullité. Et c’est de lui dont il est question en août dans Pokémon GO.

Naturellement, un Pokémon de cette envergure mérite une célébration rien que pour lui et le jour est enfin venu. La forme de ces festivités ? Une Journée de la Communauté, bien sûr ! Pendant une journée, ou plutôt six heures (oui, les festivités conservent la forme introduite avec la reprise sous le coronavirus), le monstre marin d’écailles et d’inefficacité se fera une place de choix sur les cartes des joueurs. Ainsi, vous pourrez bien entendu chasser la bestiole depuis les différents coins de votre demeure ou à l’extérieur (avec un masque et une boisson rafraîchissante, s’il vous plaît).

Côté bonus, cette fois-ci, nous retrouverons bien entendu (corona-formule oblige) l’allongement de la durée d’efficacité des Encens (de trente minutes à trois heures) et la multiplication par trois de la Poussière Étoile obtenue à la capture, captures qu’il va vous falloir enchaîner, car, rappelons-le, Magicarpe a besoin de 400 bonbons pour prendre sa forme finale et dont acquérir la capacite Hydroqueue comme dernier bonus. Bien entendu, la carotte qui motivera le dresseur est la présence de sa forme shiny qui, si elle est relativement facile à obtenir, reste un shiny gold (littéralement) !

En conclusion, stockez vos Pokéballs, dresseurs ! Pokémon GO déroule le tapis rouge au roi des carpes le 8 août de 11h à 17h. Allez-vous participer à la chasse ?