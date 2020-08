Pokémon GO – Un planning de rentrée surchargé pour les dresseurs

Voilà, on est fin août, la rentrée est à nos portes. Nos têtes blondes vont retrouver le sentier des écoles (pour la rentrée la plus anxiogène de leurs/nos vies) et les adultes (du moins ceux qui ont pu profiter de vacances, veinards va !), celui des bureaux. Naturellement, les dresseurs ne sont pas exempts de rentrée et Pokémon GO a largement préparé la sienne. Comme chaque mois, l’application a pris la parole pour annoncer les événements qui nous accompagneront ce mois-ci, des événements à prendre en compte en parallèle de ceux qui concernent les Méga-Pokémon. Bref, voici le programme.

Une fois n’est pas coutume, on retrouve la somme des événements qui font le succès continuel de Pokémon GO. Tout d’abord, puisque le 1er septembre est un mardi, on va s’en servir pour introduire les égéries des Heures du Pokémon Vedette du mois ainsi que les bonus mis en place pour motiver les chasseurs. Ce mois-ci, chaque mardi nous offrira de croiser des Pokémon.

Pour commencer, le 1er, Évoli squattera les parcs et les rues (possiblement en shiny). Le capturer offrira un bonus d’expérience. Le mardi suivant (le 8), ce sera au tour de Malosse (aussi en shiny) avec un bonus de bonbons à la capture. On enchaînera le 15 avec des Tentacool (lui aussi peut avoir d’autres couleurs). Il offrira des bonbons supplémentaires au transfert. Seul Pokémon non shiny de la liste, Piafabec s’offrira aux joueurs chassant le 22 avec des bonus de points d’expérience à l’évolution. Le tournée se terminera le 29 septembre avec Skitty et un bonus de Poussières d’Étoile.

Maintenant, les Raids. En plus d’accueillir les Pokémon méga-évolués ce mois-ci, les combats de Raid vont accueillir de nouvelles têtes en 5*. Si jusqu’au 10 septembre on croisera Heatran, les semaines suivantes nous offriront d’affronter (et capturer) Cresselia, Artikodin puis Électhor. Tout ce beau monde pourra d’ailleurs être croisé dans leurs couleurs d’apparat. Bien entendu, chacun sera sujet à l’Heure de Raid légendaire, le mercredi de chaque semaine de 18 à 19h.

Vous aimez les Pokémon légendaires ? Vous serez ravi d’apprendre que celui qui fut exclusif au Pokémon GO Fest, Victini, s’offrira enfin aux tout-venants. Pour le rencontrer, il vous faudra venir à bout des missions d’une Enquête spéciale. Si vous êtes de ceux qui l’ont déjà capturé, ben, vous pourrez mettre la main sur des bonbons… Ça valait le coup de payer, hein ?

Derniers points, Baggiguane laissera sa place en tant que récompense des Enquêtes hebdomadaires à Raichu d’Alola et Porygon fêtera sa Journée de la Communauté le 20 septembre. La formule de cet événement sera la même que celle en période de confinement. Le faire évoluer jusqu’à sa forme finale vous permettra de lui enseigner Triplattaque.

Un beau programme donc pour ce mois de septembre dans Pokémon GO. Qu’en pensez-vous ? Ah, et un rappel ! Si vous sortez, mettez vos masques et lavez-vous les mains !