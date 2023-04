Pokémon GO Fest 2023 – La Pokémon Company vous attend à Londres

Après sept ans d’existence, Pokémon GO continue inlassablement sa marche. Surfant intelligemment sur les vagues de nouvelles générations de Pokémons pour développer son contenu, le jeu de Niantic reste bien accroché au sommet de la hiérarchie des jeux mobiles. Profitant des millions de joueurs de la communauté, le développeur et la Pokémon Company viennent d’annoncer les dates des Pokémon GO Fest 2023. Pour les fans européens, le rendez-vous est pris à Londres entre le 4 et le 6 août prochain. Pour le continent américain, c’est à New-York que se tiendra l’événement (18-20 août), alors qu’Osaka accueillera la version asiatique du festival, sur les mêmes dates qu’à Londres.

Après deux années d’événements virtuels en 2020 et 2021, pandémie oblige, le Pokémon GO Fest était revenu à la vie l’année dernière, à Berlin, lors d’un weekend qui avait su ravir les fans de la franchise, venus par milliers pour l’occasion. Qu’il parait déjà loin le premier festival, en 2017, à Chicago, où des centaines de joueurs n’avaient même pas réussi à accéder au jeu, obligeant Niantic à les dédommager en urgence pour éviter le scandale. Au programme des festivités londoniennes cet été, un accès à deux parties de Londres dans lesquelles seront proposés des contenus et du gameplay exclusifs pendant quelques heures: le Brockwell Park et le Grand Londres.

Là où le bat blesse, c’est qu’il faudra débourser au minimum trente euros en achat anticipé pour pouvoir accéder aux lieux du festival, voyage non compris bien sûr, si vous n’êtes pas du coin. Derrière la volonté louable de réunir ses fans dans un même lieu pour un moment de partage et de convivialité, difficile ne pas voir les grandes dents de la Pokémon Company se refermer une nouvelle fois sur sa communauté. Car pour ce prix là, vous aurez accès à des lieux ouverts au public en temps normal, à des boutiques estampillées Pokémon où le fan redeviendra client, et au droit de discuter et d’échanger des créatures avec d’autres fans de la franchise pendant un weekend. En bref, rien qui ne soit déjà disponible gratuitement dans la vie.

Bien sûr, Niantic promet des surprises in-game, comme cela avait été le cas à Berlin l’an dernier, et heureusement. Nul doute sur le fait que Pokémon GO a encore plus d’un tour dans son sac pour continuer d’impressionner ses joueurs et en attirer de nouveaux. Il est même rare de voir un jeu proposer autant de nouvelles choses après une exploitation si longue. Malgré tout, le discours a bien changé depuis les débuts, où le leitmotiv était simplement de bouger, de jouer entre amis. Si nous sommes bien conscient qu’il est impossible d’organiser un événement de cette ampleur sans financement, nous ne pouvons nous empêcher de penser que Niantic et la Pokémon Company continuent de développer un concept quelque peu nébuleux : le DLC éphémère. Pour quelques euros, le droit vous est donné d’accéder à du contenu exclusif pendant quelques heures, avant un retour à la réalité.

Mais loin de nous l’idée de dénigrer les millions de joueurs de Pokémon GO, car une chose est sûre, à la lecture des reviews de l’événement de l’année dernière à Berlin, c’est que tout le monde semble s’y retrouver. L’économie locale profite du Pokémon GO Fest (plus de 300 millions de dollars de revenus pour Berlin et ses environs en 2022), les fans passent un incroyable moment tout en faisant un peu de tourisme, et la Pokémon Company continue de se frotter les mains.