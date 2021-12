Pokémon GO – Le Circuit fera un arrêt dans la région de Johto

Décidément, Pokémon GO en aura fait du chemin depuis ses débuts douloureux ! Enfin, « douloureux », c’est difficilement le cas. Son lancement était même glorieux ! Elles étaient longues, les files d’attente virtuelles pour ceux qui voulaient attraper des Rattata et des Roucool. La galère, c’était les mois suivants puisque c’est à ce moment-là que les joueurs ont décroché, probablement lassés par les faiblesses du service et son manque de renouvellement. Depuis, le titre a repris des couleurs : ajout de monstres, d’événements réguliers, d’options de jeu… Il ne manquait plus qu’un confinement pour faire péter les précédents records (allez voir les rentrées d’argent depuis le lancement pour vous en convaincre).

Remarque, il aura fallu que Niantic innove aussi puisque, cloîtré chez nous, pour nous garder dans le jeu, l’entreprise n’aura eu d’autre choix que d’offrir des objets généralement payants. Naturellement, pas évident donc de faire un bon chiffre d’affaires quand on se met à offrir ses produits. C’est donc pour ces raisons que les événements payants s’enchaînent sur le soft ces derniers mois. Et puisqu’on parle d’événements payants et de succès, étant donné les résultats de l’édition 2020 du Circuit Pokémon GO (consacrée à la faune de Kanto pour rappel), sachez que la formule revient en début d’année prochaine avec la région de Johto.

Vous l’aurez compris, pour profiter de la majorité des bonus que nous allons détailler plus bas, il va falloir mettre la main à la poche. Enfin, non, vous pouvez toujours faire comme si de rien n’était et croiser des Pokémon issus des versions Or/Argent et Cristal, mais le soft sera bien moins généreux avec vous. Pas de solution donc : il vous faudra vous délester 11,99 € ou 12,99€ (selon l’OS de votre mobile) pour prendre part aux festivités le 26 février de 9h à 21h.

Autant le reconnaître, ce n’est pas donné, mais chacun voyant midi à sa porte, l’offre sera peut-être à votre goût. Sur les 12h que durera le Circuit Pokémon GO : Johto, vous pourrez relever de nombreuses missions (Enquêtes de terrain, Enquêtes Spéciales) exclusives permettant d’empocher objets et monstres rares, notamment un grand nombre de Pokémon shiny jusqu’alors inédits : Rémoraid et son évolution, Girafarig, Limagma et son évolution. Il vous sera possible de capturer nombreuses bestioles rares tout en notant cependant qu’elles seront plus rares selon la version que vous aurez choisie.

Pardon ? Oui, l’achat du ticket vous imposera de faire ce choix : Pokémon Or ou Argent ? Et comme à l’époque, la faune s’adaptera pour vous offrir naturellement de croiser comme monstres ultimes Ho-Oh ou Lugia (probablement par le biais de Raid ou de l’Enquête Magistrale proposée, une mission très difficile de l’aveu de Niantic et qui se poursuivra au-delà des festivités). Notez enfin que plus vous achèterez vos tickets de bonne heure, plus vous pourrez profiter de bonus comme des Études Ponctuelles en janvier et février (si vous l’achetez avant le 10 du mois de janvier), bonus qui s’ajoutent à une réduction du temps d’éclosion et à des Pass de Raids à distance dont vous pourrez profiter lors de l’événement.

Alors, allez-vous céder pour la chance d’ajouter des créatures chromatiques à vos équipes ou allez-vous faire l’impasse sur l’offre ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et, dans le doute, votre code de parrainage (ça pourrait faire plaisir à quelqu’un !). Le Circuit Pokémon GO revient le 26 février de 9h à 21h.