Pokémon GO – La gazette des événements du mois d’août !

Le mois d’août est arrivé et semble confirmer ce que l’on redoute tous : la rentrée est à nos portes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que, cette année, elle sera exceptionnelle… Bon, c’est pas comme si l’année n’était pas DÉJÀ exceptionnelle, hein ? L’été en limitant ses allers à la plage ou dans les lieux publics, les regards orageux des gens lorsque vous oubliez votre masque à la maison, cette chaleur étouffante qui nous donne justement envie de l’oublier quand on sort… Bref. Le retour à la vie active de nos têtes blondes et ses impératifs n’a rien d’excitant et c’est pour ça qu’on vous suggère de vous tourner vers Pokémon GO pour ce dernier mois d’été, les pieds en éventail et le portable à la main.

Une fois encore, un nouveau mois démarre et Pokémon GO liste les activités à venir pour les dresseurs de tous poils, qu’ils affrontent la chaleur estival masque sur le nez ou jouent libres de toute entrave à la maison. Vu les événements et l’arrivée d’une seconde vague dans de nombreux pays, l’application de Niantic continue de privilégier des activités qui ne demandent que peu ou pas de déplacements. Et puisqu’on a assez tourné autour du pot, voilà ce qu’il faut retenir.

Tout d’abord, comme chaque mois, les Enquêtes Spéciales prennent une nouvelle égérie. Si le mois dernier fêtait le retour d’Embrilex sur les devants de la scène, c’est désormais au tour de Baggiguane de se voir accorder le spotlight. Ainsi, remplir une série de sept quêtes quotidiennes vous permettra de rencontrer le monstre. Ajoutons que, puisqu’il n’est pas extrêmement fréquent, nous vous recommandons d’utiliser des Baies Nanana afin de faire le plein de Bonbons pour le faire évoluer.

L’Heure du Pokémon Vedette sera aussi bien entendu de la partie et offrira les feux de la rampe à quatre nouvelles créatures cette fois-ci. Si nous avons oublié de vous signaler le tour d’Hypotrempe, qui a eu lieu hier (03/08) de 18h à 19h, les trois suivants étant connus, nous nous permettons de corriger cet affront. Donc, pour emboîter le pas au Poké-monstre, on aura Tenefix le 11 août (avec un bonus de Bonbons au transfert), Venipatte le 18 août (avec un bonus de points d’expérience à l’évolution) et enfin Racaillou le 25 août (avec le double de points d’expérience à la capture). Notons que le caillou et le spectre pourront être croisés en shiny si vous êtes chanceux.

Côté Raid, on le sait déjà depuis quelques jours, Pokémon GO récompensant les joueurs ayant investi leurs temps et moyen lors de la GO Fest, les monstres de Raids 5* seront Rayquaza jusqu’au 8 août, Deoxys jusqu’au 15 août et enfin Genesect jusqu’au 22 août. Après ça, il faudra revenir voir. Ajoutons également que la Journée de la Communauté se tiendra le dimanche 8 août et qu’elle fera la fête de Magicarpe.

Un mois d’août donc assez chargé, d’autant que les acheteurs des billets GO Fest ont le droit à une journée de rattrapage le 16 août de 11h à 14h pour compenser les bugs qui ont miné l’événement. Alors, qu’en pensez-vous ? Quelle que soit votre réponse, si vous sortez, pensez aux gestes barrières !