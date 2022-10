Pokémon Écarlate et Violet – Toutombe vient hanter nos écrans

La sortie de Pokémon Écarlate et Violet se rapproche de jour en jour et les fans, qu’ils viennent ou non de la première heure, sont pour une grande partie impatients de mettre la main sur les cartouches et de partir en voyage dans la région de Paldea. La Pokémon Company ne cesse de nous faire tenir en haleine avec quelques trailers disséminés par-ci par-là, notamment avec l’annonce d’Ampibidou le 14 octobre dernier ou encore celle de Tag-Tag début septembre. C’est pourquoi en ce 25 octobre, à l’approche d’Halloween, les développeurs ont décidé de nous surprendre avec un nouveau pokémon qui risque d’en faire trembler plus d’un.

En effet, aujourd’hui à 15 heures pétantes, les fans étaient tous au rendez-vous devant leurs écrans pour visionner en direct un nouveau trailer des prochains jeux de leur licence préférée. Le trailer était d’abord assujettie à quelques théories : nouvelle évolution de type spectre pour le pokémon Évoli ? Nouvelle forme régionale pour Ectoplasma ? Ou alors simple annonce pour célébrer la fête des morts qui approche à grands pas ? Mais les dresseurs les plus attentifs savaient déjà à quoi s’attendre grâce aux différents leaks, ils ont bel et bien pu assister à l’annonce d’un nouveau pokémon !

Nous avons d’abord pu visionner une séquence dans laquelle une étudiante de l’académie Orange avait été envoyée en mission pour faire des recherches sur les pokémons de type spectre. Et après être tombée nez-à-nez avec les pokémons bien connus que sont Mimiqui et Ectoplasma, la dresseuse s’est retrouvée face à une nouvelle bouille.

Suite à cette annonce dans laquelle les fans ont pu découvrir un nouveau pokémon chien de type spectre, ils ont dû patienter à nouveau jusqu’à 15h30 afin de découvrir son nom français et ses qualités au combat ! En effet avant cette heure, seul le nom anglais avait été révélé, le pokémon se nommait Greavard. Et avec le second trailer, les joueurs ont pu avoir une traduction française : le pokémon s’appelle Toutombe.

Toutombe est le pokémon Fantôchien de la région de Paldea. Ce dernier bouge très peu, il a pour habitude de se fourrer sous terre, ne laissant dépasser que la bougie sur sa tête. Cette petite lumière lui permet d’attirer les passants vers lui afin qu’il puisse bondir du sol et jouer avec eux. La plupart du temps, les dresseurs prennent peur en voyant ce pokémon fantomatique mais Toutombe n’a aucune mauvaise intention. Il est même connu comme étant le pokémon le plus amical de toute la région. Cependant, gare à vous si vous décidez de passer trop de temps avec ce pokémon ! En effet, il aspire involontairement l’énergie vitale des dresseurs qui restent près de lui trop longtemps.

Toutombe mesure 0,6 m, pèse 35 kg et possède le talent Ramassage. Ce talent lui permet d’avoir 10% de chance de récupérer un nouvel objet après chaque combat gagné, et ce même s’il tombe K.O. ou s’il n’a pas participé au combat. Même si les fans auraient pu espérer une nouvelle évolition ou une nouvelle forme, l’annonce d’un nouveau pokémon fait toujours plaisir !

En bref, évolution ou pas, les joueurs devront s’armer d’encore un peu de patience avant de pouvoir avoir un Toutombe dans leur équipe, Pokémon Écarlate et Violet sortent mondialement le 18 novembre 2022, en exclusivité sur Switch.