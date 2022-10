Pokémon Écarlate et Violet – Ampibidou paralyse la toile !

Depuis mars dernier, Game Freak ne cesse de nous donner des informations à se mettre sous la dent concernant leurs prochains jeux Pokémon Écarlate et Violet. Il y a à peine deux jours, la championne d’arène de type électrik de la région de Paldea a été révélée. Il s’agit de Mashynn, une influenceuse et streameuse connue dans la région. Elle est championne de l’arène de Levalendura. Lors de son stream, la créatrice de contenu nous a donné des indices concernant l’apparence de son partenaire !

Les joueurs ont dans un premier temps pu penser qu’il s’agissait de deux nouvelles formes pour Magnéti en se fiant aux barrettes que portait fièrement l’influenceuse. Il y avait un Magnéti bleu et un Magnéti rose, et les deux bougeaient à certains moments, ce qui laisse penser que ces formes intègreront quand même le jeu malgré qu’elles n’aient pas officiellement été annoncées au cours du trailer.

Mais alors qu’en est-il finalement du pokémon vaguement décrit par la championne ? Game Freak n’a pas tardé à nous donner la réponse. En effet, hier en fin d’après-midi, un nouveau trailer a pu nous offrir quelques images de cette nouvelle bouille ! Il s’agit du pokémon élecrapaud nommé Ampibidou ! Le site des jeux Pokémon Écarlate et Violet nous le décrit rapidement :

« Lorsqu’il allonge et contracte son corps, son organe qui ressemble à un nombril génère de l’électricité. Les organes semblables à des yeux situés sur les côtés de sa tête projettent ensuite cette électricité. »

Il possède les talents Grecharge et Statik. Grecharge lui permet d’emmagasiner de l’intensité électrique lorsqu’il est attaqué par le pokémon adverse (talent signature d’Ampibidou). Et son deuxième talent Statik lui permet d’avoir 30% de chances de paralyser son ennemi lorsque ce dernier lui inflige une attaque directe; mais ce talent impose également à l’ennemi une probabilité d’être paralysé à chaque coup dans le cas où il userait d’une attaque à plusieurs coups comme Torgnoles. Un sacré avantage !

On suppose que le nom de ce pokémon est un jeu de mot avec les mots « ampère » et « bidou », afin de faire référence à son apparence et son type électrik. Il s’agit probablement du pokémon crapaud de la 9ème génération, Ampibidou est le tout premier pokémon crapaud de type électrik toutes générations confondues. En effet, jusqu’à présent la majorité des pokémons crapauds était de type eau ou poison (Amphinobi, Crapustule, Cradopaud, Coatox ou encore Tarpaud pour ne citer qu’eux).

Ce qui est sûr, c’est qu’on a hâte de découvrir de quel bois se chauffe ce nouveau pokémon en l’envoyant au combat, mais aussi de découvrir s’il a des évolutions ou non. Pour rappel, Pokémon Écarlate et Violet sortent le 18 novembre 2022, exclusivement sur Switch.