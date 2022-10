Pokémon Écarlate et Violet — Mashynn électrise le Pokéweb

À près d’un mois de la sortie du jeu, Pokémon continue de donner du grain à moudre aux joueur au compte-goutte. Dernière nouvelle en date : un nouveau champion d’arène. Une vidéo sortie mercredi 12 octobre présente la nouvelle championne de type électrique de Paldéa, Mashynn. Un personnage dans l’ère du temps : la vidéo se présente comme un stream, au cours duquel le nouveau personnage invite le spectateur à interagir avec elle. Des quelques informations que nous avons sur elle, nous savons qu’elle officie à Levalendura, et que son Pokémon fétiche n’est pas Magnéti.

D’ailleurs, peut-être plus intéressant que la championne en elle-même pour ceux qui ne s’intéressent pas vraiment au scénario, la bande-annonce tease un nouveau monstre de poche. En effet, Mashynn souhaite que son public devine quel est son Pokémon fétiche. Grâce aux questions de ses followers, on a déjà pu glaner quelques informations sur lui :

« Il fait boing-boing comme du caoutchouc »

« Ce sont des barrettes sur sa tête »

« Les gens le trouvent un peu pataud, mais il est assez relax »

« Il a deux bosses sur la tête, on dirait des yeux, mais ce n’est pas le cas »

« Il est de type électrik, évidemment ! Son corps peut se déformer pour générer de l’électricité dans son ventre »

Si les informations que nous avons à son sujet sont encore ténues, elle est dans la lignée des championnes comme Inezia : très inspirée des figures du show-biz, Mashynn est clairement supposée être une référence aux influenceurs. Plus encore, elle semble être inspirée des v-tubers, ces personnages virtuels animés en direct pour animer des streams.

Si Pokémon peut décevoir sur les capacités techniques de ses jeux, l’un des points sur lequel la licence ne déçoit jamais ou très rarement, c’est bien ses designs d’humains. Mashynn ne déroge pas à la règle : c’est un excellent hommage aux personnages comme Gawr Gura, actuellement extrêmement populaire, encore plus au Japon qu’ailleurs, puisque les v-tubers peuvent être considérés comme des idols là-bas. Cette référence explique le niveau de détails accumulés sur son design, surtout sur la partie supérieure du personnage, puisque les v-tubers sont généralement créés en gardant à l’esprit qu’on ne voit que rarement le bas de leur corps.

Quant à ce nouveau Pokémon : les paris sont ouverts. Si Mashynn dit clairement qu’il ne s’agit pas de Magnéti, il ne serait pas surprenant que la nouvelle créature soit une forme dérivée de l’aimant volant. Cela mettrait ce Pokémon dans la catégorie des « regional fakes », catégorie dans laquelle on retrouve déjà Taupikeau. Beaucoup prennent les ornements de ses cheveux comme un indice en faveur de cette théorie.

S’il n’y a pas encore eu de communication au sujet d’une révélation possible de ce nouveau Pokémon, on peut espérer au moins d’avoir encore deux annonces : ce Pokémon, et, au minimum, un trailer final, qui récapitule les informations révélées depuis l’annonce des jeux Pokémon Écarlate et Violet.