PS Plus Extra et Premium – Quoi de bon pour Halloween ?

Arrivant sûrement à la mi-octobre, Sony opère forcément un mouvement vers ses adhérents au PS Plus pour donner un aperçu sur les noms des titres qui viendront cette fois-ci se greffer aux catalogues des formules Extra et Premium, rejoignant ainsi les jeux Essential (The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West). Et, dans la foulée de cette annonce, le constructeur japonais en a également profité pour apporter les derniers éléments concernant le cloud PS5, parmi lesquels figure la date de lancement de cette fonctionnalité.

Le 17 octobre prochain, les abonnés pourront s’adonner à toujours plus d’expérience diverses et variées manette en main. Dans le lot, de très bons jeux acclamés par les joueurs et la critique à l’instar de Disco Elysium ou encore Alien Isolation, lequel tombe à point nommé pour Halloween.

Ce qui sera également le cas du gore The Outlast II ou encore de Dead Island dans sa version définitive. Ensuite, à leurs côtés, se trouveront des titres qui n’ont pas forcément briller par leurs propositions. C’est, par exemple, le cas de la déception nommée Gotham Knights et du pas fun Gungrave G.O.R.E, qui soit dit en passant ne tardera pas à arriver sur Switch dans une version augmentée.

Quant aux classiques réservés à la catégorie Premium, on les connaît déjà (ou presque). En fait, sur les quatre présentés, deux ne sont pas réellement une surprise. Car, souvenez-vous, le mois dernier, l’organisme de classification taïwanais mettait le curseur sur les deux jeux de combat édités par Bandai Namco, Tekken 6 et SoulCalibur: Boken Destiny. Voici la liste des jeux dans sa totalité :

PS Plus Extra et Premium

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

Far: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

PS Plus Premium | Classics

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Outre cela, les membres premium toujours auront droit à la petite nouveauté promise depuis quelques mois déjà, laquelle se traduit par la possibilité de jouer avec ses jeux PS5 via le Cloud. La fonctionnalité arrivera chez nous le 23 octobre prochain et concernera apparemment une centaine de titres. Il y a évidemment tout ce qui touche au catalogue proposé par le service, mais touche aussi les versions d’essai de jeux (tels qu’Hogwart Legacy) ou encore les copies de jeux possédées sous leur format numérique.

Si le nom des jeux ne sont pas totalement explicités, Sony promet néanmoins une expérience digne de placer le joueur dans un confort optimale (support 4k, audio 5.1 et 7.1…). Une promesse qui sera tenue ? Attendons la fin du mois pour le savoir.