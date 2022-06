PlayStation absent – Après l’E3, la Gamescom pourrait-elle disparaître ?

Ce devait être l’année du grand retour de la Gamescom « en vrai », une édition physique ou « en présentiel », pour utiliser le terme qui s’est popularisé à l’université et en entreprise. Car le plus grand salon d’Europe, et plus grand salon du monde en termes de visiteurs (l’E3 n’accueillait que les journalistes et assimilés quand la Gamescom est ouverte au grand public) sera bien de retour, à Cologne, en Allemagne, du 24 au 28 août. Mais peut-être pas au niveau où on l’attend…

En effet, Sony vient d’annoncer que PlayStation ne participera pas au salon. Nintendo a déserté ce type de manifestation depuis un bon moment déjà, et Activision-Blizzard a lui-aussi fait savoir qu’il ne serait pas présent. Quand à Microsoft, si on sait qu’Xbox sera bien d’une façon ou d’une autre sur le salon, rien n’est encore très clair quant à la façon dont l’américain va participer à l’évènement.

Sur scène, comme à la grande époque ? Ou par le biais d’un stream vidéo, selon la pratique qui s’est renforcée avec la pandémie ? Car la Gamescom sera organisée de façon hybride cette année, avec une partie en salon, traditionnelle, et un programme en ligne.

Quelques gros acteurs ont néanmoins confirmé leur participation à l’événement, comme Bandai Namco, THQ Nordic ou Koch Media, le régional de l’étape. Suffisant pour que la Gamescom garde son aura (et son public et ses sponsors) de plus gros salon européen ? On se souvient que la chute de l’E3 avait été précipitée par les défections en cascade des grands acteurs du secteur.

La question de la pertinence de tels évènements va en tous cas se poser, maintenant que les professionnels comme la presse et le grand public se sont habitués aux conférences vidéo. Certes, le format reste imparfait, voire dormitif (la Summer Game Fest Opening Night de cette année…), mais se contente d’une logistique un million de fois plus légère pour l’industrie, et permet à tout un chacun de participer. Reste à inventer une formule plus ludique que la vidéo Twitch/ YouTube. Pour parler jeux vidéo, cela serait en effet à propos…