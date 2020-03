PlatinumGames termine sa ronde d’annonces très bientôt

La dernière annonce de PlatinumGames dans le cadre de son plan “Platinum 4” est enfin datée.

Il y a quelque temps maintenant, nous apprenions que le remaster de The Wonderful 101 (dont le financement participatif fut couronné de succès) était la première pièce d’un plan en quatre étapes, plan que fomentait PlatinumGames aussi bien pour le bonheur de ses fans que pour se consolider lui-même. Aujourd’hui, trois de ces étapes ont été dévoilées et il ne reste donc plus qu’une inconnue. Alors, à quoi s’attendre ?

Parce qu’il faut le dire, même si le studio du légendaire Hideki Kamiya est passé maître aussi bien dans l’art du teasing que celui de l’esbrouffe, il va falloir qu’il se surpasse pour exciter les foules plus qu’il ne l’a déjà fait avec les annonces du retour de The Wonderful 101, celle de l’ouverture d’un studio à Tokyo pour éditer leurs propres softs ou celle du Project G.G. (dévoilé par le biais d’un trailer que nous vous offrons de redécouvrir plus bas et qui met la barre haut).

Bref, si vous vous hâtez de découvrir ce que PlatinumGames garde sous le coude, ne restez pas trop loin puisque la date à laquelle l’as sera dévoilé a été annoncée. Effectivement, le studio prévoit de lever le voile sur son dernier secret le 1er avril. Une drôle de date quand on connaît la réputation populaire de ce jour, mais pour d’autres, ce n’est qu’un mercredi. L’annonce de cette date est d’ailleurs extrêmement sobre puisqu’elle a simplement eu lieu sur le site officiel du studio (que vous pouvez trouver dans les sources). Gageons qu’une présentation en bonne et due forme aura lieu et vous pourrez la découvrir dans nos colonnes quand la nouvelle tombera.

Donc, si vous voulez découvrir avec nous ce que nous réserve PlatinumGames, n’oubliez pas de venir nous rendre une petite visite le 1er avril, date à laquelle le studio dévoilera le dernier point de son plan “Platinum 4”. Des idées sur ce qui nous attend ?