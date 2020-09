Pac-Man Geo – Les fantômes débarquent dans notre monde

Rond comme un ballon et plus jaune qu’un citron, l’un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo revient sur le devant de la scène dans une nouvelle version de son mythique gameplay. Sous l’appellation de Pac-Man Geo le titre ne compte pas révolutionner la formule (comme elle l’a déjà trop tenté via des épisodes entièrement en 3D assez pauvres), mais plutôt proposer une version alternative du classique comme l’avait réussi avec brio les version Championship ou bien l’excellent reboot moderne de l’épisode Pac-Man 256.

Après donc s’être frotté au battle royale, la petite boule jaune des années 80 s’approprie un nouveau genre principalement présent sur mobile : les jeux en réalité augmentée basés sur votre localisation. En partenariat direct avec Google Maps, Pac-Man Geo proposera une multitudes de cartes aussi grandes que les villes dont elle s’inspire, vous permettant de visitez les plans de New-York, Paris ou Tokyo aux commandes de votre insatiable chasseurs de fantômes.

En plus de toutes les spécificités de la série incluses au titre, telles que les fameux fantômes et Pac-Gum à collecter à travers des longs couloirs de pixels. Bandai Namco apporte une dimension informative à chacune de vos sessions de jeu, à travers plusieurs anecdotes sur les lieux visités depuis votre appareil, ainsi qu’un système de points de repère, très probablement similaire à des Poké-Stops dont le principal intérêt est de récupérer des collectibles et/ou consommables enrichissant l’expérience de jeu.

Malgré le manque de vidéos de présentation nous en montrant plus sur toutes les fonctionnalités que nous proposera Pac-Man Geo, sachez que les développeurs évoquent déjà la possibilité de pouvoir créer soi-même ses propres niveaux depuis la large proposition de cartes. Probablement dans l’espoir de créer une communauté active, comme a pu en connaître Pokémon GO ou Wizards Unite (son équivalent dans l’univers d’Harry Potter), dans lesquels de nombreuses interactions entres les joueurs peuvent se développer au fur et à mesure de l’évolution et de la popularité du jeu.

Ne reste donc plus qu’à attendre des nouvelles de la part de Bandai Namco quant à une précision de la date de sortie, vaguement annoncée pour automne de cette année 2020, ainsi que quelques vidéos alléchantes afin d’attiser l’attente des fans pour ce free-to-play pour le moins original qui devrait facilement se trouver un large public de par son accessibilité et l’image de marque de sa charmante mascotte aux allures de pizza entamée.