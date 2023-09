One Piece Netflix – La seconde saison officialisée

L’équipage du Chapeau de Paille vient de mettre la main sur un gros butin : face au succès critique et au score réalisé par l’adaptation en live action de One Piece par Netflix, la plateforme de streaming a décidé de renouveler le contrat avec Tomorrow Studios pour une deuxième saison.

C’est Eiichiro Oda lui-même, le créateur de One Piece, qui a annoncé la nouvelle par le biais d’une vidéo YouTube dans laquelle il s’exprime à travers un Den Den Mushi, une race d’escargots télépathiques utilisée comme téléphones dans la saga. Il met également en avant le besoin pour l’équipage de trouver un soigneur pour poursuivre leurs aventures, teasant évidemment Chopper dont on a hâte de découvrir le rendu dans le live action.

Il semble que les gens à l’échelle du monde ont vraiment apprécié le live action, ce qui est mérité après le dur travail des équipes de production. À tous ceux qui sont fans de One Piece depuis des années, ainsi qu’à ceux qui explorent l’univers pour la première fois, nous vous remercions chaleureusement. Nous sommes deux semaines après le lancement et je viens tout juste de recevoir de bonnes nouvelles : Netflix a décidé de renouveler la série ! Cela prendra du temps avant d’avoir les scripts prêts, alors s’il vous plaît, soyez patients. – Eiichiro Oda

Comme nous le suggérions dans notre article précédent sur le lancement triomphal du live action, il faudra en effet attendre un an ou deux avant de revoir Luffy, Sanji, Zoro, Nami et Usopp dans leurs nouveaux périples. Une telle attente est nécessaire pour permettre aux équipes de production de rendre justice au matériau originel et aux personnages d’envergure qui nous attendent, tels que Robin, Crocodile, Bonclay, Chopper et Vivi, pour ne citer qu’eux.

L’adaptation de One Piece par Tomorrow Studios et Netflix est décidément une très belle réussite jusqu’ici, tant en termes de casting, d’acting que d’immersion dans l’univers loufoque, mais cohérent de la saga, et on souhaite à Oda et Tomorrow Studios de parvenir à conserver la même qualité de production d’une saison à l’autre.