One Piece: Pirate Warriors 4 – Le mystère sur les DLC s’éclaircit

Si Omega Force prépare l’arrivée de son nouveau titre (Fate/Samurai Remnant) pour la fin du mois, le studio de développement n’en a pas oublié son One Piece: Pirate Warriors 4 sorti il y a trois ans maintenant. On l’avait déjà évoqué en juillet dernier à la suite de l’annonce des DLC au cours du One Piece Day. Ce que l’on savait alors c’est que des personnages devaient arriver dès ce mois de septembre, dans la foulée de la série Netflix donc, avec le pack « Onigashima Battle » sans doute destiné à corroborer avec les événements relatés par l’animé.

Dès lors, un premier nom avait fait son apparition, celui du capitaine des Chapeau de Paille : Luffy sous l’apparence qu’il arbore au cours de l’arc concerné (dont sa transformation en Gears 5). Mais, à part cela, on ne savait rien de plus. Ce qui n’est désormais plus le cas puisque l’identité de deux de ces nouveaux combattants, tout droit issus de l’arc Wano, vient de tomber. Et ce n’est pas tout, de nouveaux éléments ont également été apportés, à défaut d’être renseigné sur leur date d’apparition exacte.

Ainsi, comme on pouvait s’en douter, Yamato viendra se greffer au roster de combattants déjà disponibles de ce Pirate Warriors. Et, pour entériner cette confirmation, Bandai Namco (son éditeur) a publié une vidéo afin d’illustrer les compétences du personnage. C’est donc armé d’une sorte de maillet et avec célérité qu’elle, la fille de Kaido, ira à la rencontre de la masse de petits adversaires qui se dresseront face à elle, que ce soit sous apparence normale ou sous l’influence de son fruit du démon. Dans ce dernier cas, de nouveaux pouvoirs lui seront évidemment conférés tel le souffle que l’on peut apercevoir ou l’autre compétence utilisant l’électricité.

Quant à l’autre personnage, il s’agira du père, Kaido (forme hybride). Cependant, pour le géant et terrifiant empereur des mers, point de présentation. Il faudra attendre et, pour l’instant, se contenter d’autre chose, qui constitue néanmoins une information non moins intéressante pour le fan. C’est qu’en effet il y aura plus que de simples nouvelles têtes pour orner ce quatrième opus : Bandai Namco et Omega Force ont également révélé l’existence de trois nouveaux épisodes. Une nouvelle qui sera vraisemblablement bien accueillie par le joueur, lequel aurait certainement trouvé que peu d’intérêt que l’on ajoute de nouveaux perso sans mode inédit.

Là encore, on devra s’en tenir à peu de choses à leur sujet. En fait, seul le premier des trois contenus, qui seront accessibles via un pack mais aussi à l’unité, a été légèrement détaillé. Celui-ci, proposera un mode dans lequel la nouvelle venue (Yamato) aura le rôle central et devra traverser une succession de niveaux. En sus de cela, on notera également l’ajout d’une « Soul Sea Map 1 », permettant de faire évoluer les compétences de l’intégralité de notre casting. Maintenant, reste à voir si cela sera suffisant pour regagner l’intérêt du joueur.